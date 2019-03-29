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Memórias

Gina Strozzi abre seu baú para a Revista.AG

A psicóloga contou sobre sua carreira e reviveu momentos através de seus objetos favoritos
Gina Strozzi

Gina Strozzi

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:19

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:19

Gina Strozzi abre seu baú para a Revista.AG Crédito: Divulgação
Antes de se tornar a cientista do comportamento humano, Gina Strozzi foi pianista durante anos. “Sou pianista clássica de formação, estudei no conservatório durante 13 anos. Enquanto me formava em Psicologia, toquei em igrejas, cameratas e orquestras, além de dar aula para crianças”, conta. Mestre e doutora, a menina que na infância lia Dostoiévski e Kafka se tornou uma psicóloga respeitada e há nove anos escolheu morar em Vitória, onde trabalha em consultório, faz palestras, é colunista da Revista.ag e produz livros.
> Confira a crônica "Eu agradeço" de Maria Sanz Martins
O mais recente, intitulado “Mulher Líder de Si Mesma”, foi lançado há 15 dias. “Pensei nele durante longos meses, é o meu primeiro livro em carreira solo, já que tenho outros teóricos. É uma conversa com as mulheres sobre o empreendedorismo emocional. Como ela pode construir e fazer dela o seu maior negócio. Estou muito feliz e realizada com esse projeto”. Ela conta que, com este projeto, quer multiplicar as ideias e alcançar o maior número de mulheres. “Posso atingir pessoas que estão fora do meu círculo, sair do micro espaço que é a cidade em que atuo”. Casada, mãe de dois meninos, ela também acaba de abrir uma empresa de palestras e treinamentos, onde pretende falar uma linguagem mais simples e direta.
 Gina conta que sua missão é colaborar para o desenvolvimento das pessoas. “Sou uma entusiasta da autoeducação afetiva, ela gera saúde mental, bem-estar, qualidade e plenitude de vida”, diz feliz da vida.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Guardo com carinho
O broche da flor símbolo de Singapura: Vanda Miss Joaquim Orchid. Em 1996 meus pais hospedaram missionários estrangeiros batistas, e eu fui presenteada com esta joia que guardo até hoje de um missionário chinês.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Meu cheiro
O perfume Annick Goutal. Embora hoje tenha só algumas gotinhas, sempre abro pra cheirar e relembrar minha estada feliz em Paris.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
> Ana Clara de Assis abre seu baú para a Revista.AG
Lembrança
A sandália vermelha de quando era bebê. Levei na malinha pra maternidade quando fui ter meus dois filhos.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Não dou, não vendo e não troco
Guardo com muito amor os dentinhos dos meus meninos nas caixinhas.
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Presente inesquecível
Minha primeira Bíblia, presente da minha avó Maria Valbão. Meu maior tesouro!
Abrindo o baú Crédito: Divulgação
Orgulho
O livro “Novas Perspectivas do Protestantismo Brasileiro”. Sou autora de três obras de referência teórica. Esta é a que me deu mais orgulho. É utilizada em graduações e pós-graduações de História, Sociologia e Teologia.
 

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