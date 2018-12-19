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Foi atingido por água-viva? Especialistas dão dicas de como proceder

Banhistas que aproveitam o litoral capixaba devem ficar atentos; já houve registros de água-viva em diferentes pontos do Estado

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 13:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 13:24
*Matéria originalmente publicada no dia 04 de janeiro de 2018
Banhistas devem ficar atentos sobre cuidados com água-viva Crédito: Márcia Foletto/Agência O Globo
O aparecimento de águas-vivas no Espírito Santo têm preocupado os banhistas que aproveitam o litoral capixaba neste verão. Para tirar dúvidas sobre o tratamento em caso de ferimentos pelo animal, dois especialistas no assunto: Vidal Haddad, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia; e Sérgio Stampra, professor do Laboratório de Evolução e Diversidade Aquática (LEDA), da Unesp, explicaram como as pessoas devem proceder ao serem atingidas pelas águas-vivas. 
Veja, a seguir, perguntas e respostas sobre como tratar o ferimento por água-viva:
1 - O ferimento por água-viva é uma queimadura?
Não. Tecnicamente, não podemos dizer que é queimadura. É um envenenamento da pele, devido às toxinas liberadas pela água-viva.
2 - Quais são os cuidados a se fazer quando for atingido por uma água-viva? Pode lavar o local do ferimento com água do mar?
Sim. O veneno de água-viva é diferente de uma para a outra espécie. Uma pessoa que se fere e está sentido dor deve fazer uma compressa de água do mar gelada no local. A compressa do mar tem um efeito analgésico. Também pode lavar com soro para tratar os sintomas.
3 - Pode passar xixi, sabão ou limão no local?
Não. Isso pode irritar ainda mais a área ferida e causar problemas maiores.
4 - Pode lavar com vinagre?
Sim. Os tentáculos têm umas partículas que parecem agulhas. São essas células que disparam o veneno. Se jogar água doce, essas células disparam e aumenta a dor. Lavar com vinagre não deixa essas células dispararem e diminui o envenenamento da pele.
5 - As águas-vivas deixam tentáculos na pele?
Não. Os tentáculos não aderem à pele. O que pode acontecer é ter alguns tentáculos soltos, à deriva na água, e eles grudarem na pele.
6 - E se isso acontece como retirá-los?
Eles podem ser retirados com a mão, que tem um tecido mais resistente. Mas o ideal é usar um papel para evitar algum ferimento na mão.
7 - A pessoa que foi ferida por água-viva pode pegar sol?
Não é bom. Dependendo do tamanho da área atingida, pode aumentar o ferimento e até dar bolhas, como nos casos de queimaduras.
8 - Depois de passar por esses procedimentos, a pessoa precisa ir a um hospital?
As ações de primeiros socorros são muito efetivas. E essas águas-vivas encontradas por aqui são praticamente inofensivas.

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