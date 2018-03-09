Emojis tornam a comunicação mais fácil; saiba quando usar

A arquiteta Renata Meyrellis é fã dos emojis Crédito: Arquivo pessoal

Se você manda uma mensagem a um amigo dizendo que está atrasado para o encontro e ele responde apenas ok, você pode pensar: Acho que ele ficou irritado com o atraso. Mas se ele te enviou de volta um Ok com uma carinha piscando o olho você fica mais tranquilo, sabe que está tudo bem, que a amizade não está abalada.

Os emojis, aquelas carinhas alegres, tristes, além dos coraçõezinhos, mãozinhas e outros símbolos divertidos que usamos no lugar de palavras ao digitar algo no celular ou no computador, vieram para facilitar a comunicação e, mais ainda, os relacionamentos.

É o que defende o autor do livro O Código Emoji, o linguista norte-americano Vyv Evans . Os emojis, disse ele em entrevista à revista britânica New Statesman, têm uma função similar ao gesto, à linguagem corporal e à entonação nas conversas faladas, ajudando a fornecer as pistas emocionais e o senso de tom que muitas vezes faltam no texto.

A imagem é um processo de linguagem, faz com que a gente se comunique melhor e seja mais educado até, concorda Gláucio Moro, professor de Design e Comunicação da PUC do Paraná.

Intenção

Assim como a exclamação é afirmativa e a interrogação é uma pergunta, a imagem no final de uma frase demonstra a intencionalidade da escrita no processo. Muitas pessoas não têm muito jeito para escrever, podem ser meio secas, e os outros acharem que é grosseria. Se você diz não posso falar agora, mas coloca uma carinha feliz no final, não vai parecer grosseiro, exemplifica ele.

Mesmo sendo considerados símbolos universais, os emojis podem sim, ser ambíguos em determinadas situações. Vários deles não são tão óbvios assim. Aquele de mãos juntas, por exemplo, para alguns significa oração, para outros, o símbolo do high five (algo como conte comigo), pontuou Moro.

Para o professor de Comunicação da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic), Fabio Goveia, no entanto, os emojis mais ajudam do que atrapalham na conversa do cotidiano.

Ajuda

Os emojis são uma consequência natural da nossa evolução linguística. Eles agilizam a comunicação e a tornam mais próxima. Com certeza mais ajudam do que atrapalham, observa Goveia.

O estudo feito por Evans mostrou que 80% dos britânicos usam emojis. No Brasil, uma pesquisa do Mobile Time/Opinion Box com mais de dois mil brasileiros e divulgada no mês passado apontou que o percentual de usuários do WhatsApp que enviam emojis passou de 55% para 62% nos últimos seis meses.

De fato, o fenômeno emoji pegou em cheio não só os adolescentes, mas também adultos que estão entrando num mundo mais tecnológico, segundo o professor da Ufes. A velocidade das conversações, principalmente nas redes sociais, são uma marca do nosso tempo. E os emojis já foram incorporados ao cotidiano. Eles ajudam a expressar sensações e sentimentos a partir do teclado, destaca.

O que não significa, diz Goveia, que devemos em qualquer momento e com qualquer pessoa. Imagem é mais forte, é preciso tomar cuidado para não ser mal interpretada. Ok é ok, mas cara com beijinho pode ser interpretada de muitas outras formas. Dependendo de para quem vai a mensagem, você pode parecer que é mais afetuoso do que é e gerar constrangimento ou parecer abusado, extrapolando limites do mundo corporativo, do mundo sentimental, orienta.

Um emoji economiza muitas palavras. Mas não é bom exagerar. Usar emoji não é problema. O problema é a simplificação, ou seja, que ele seja a única forma que a pessoa usa para conversar, para expressar suas emoções, alerta Goveia.

A arquiteta e influenciadora digital Renata Meyrellis, 37 anos, acredita que se comunicar por imagens facilita e agiliza todo o processo. Por isso, ela é fã dos emojis, especialmente da carinha sorrindo com lágrimas. Eu uso emoji e acho bem legal. Vivemos tempos em que a velocidade da informação é absurda e precisamos transmitir a mensagem certa também nessa mesma velocidade. Mas claro

que é preciso usar com moderação e no ambiente certo. Exagerar nas carinhas pode confundir ainda mais.

No trabalho, é melhor evitar as "carinhas"

Nem toda mensagem pode ter as famosas carinhas. No ambiente de trabalho, por exemplo, a dica é evitar carregar suas conversas com emojis.

Tudo bem se a mensagem é para namorado, pai, mãe, amigo... Vale quando há uma relação afetiva que permite isso. Para outras pessoas, só se tiver muita segurança que o interlocutor vai entender aquilo de forma suave. O emoji não é para ser utilizado com qualquer um. Alguém que está para ser contratado não deve mandar uma mensagem cheia de carinhas felizes, comenta o professor de Comunicação da Ufes Fabio Goveia.

Se a pessoa é recém-contratada ou acabou de ser incluída num grupo de WhatsApp do trabalho, é melhor não usar emojis. Em conversas com a chefia, independente do grau de proximidade, também não é recomendado, acrescenta Giselia Curry, especialista em pessoas e carreiras.

O aspecto informal dos emojis, diz ela, não costuma pegar bem em assuntos profissionais. Quem usa muito na comunicação do dia a dia, no meio corporativo pode ser interpretado como uma pessoa imatura, porque os emojis têm uma conotação mais lúdica, até infantil, aponta ela.

Giselia cita um caso recente, em uma empresa, em que o uso de emojis de forma inoportuna acabou manchando a imagem de um funcionário. Um grupo de WhatsApp com superiores discutia um problema sério de funcionários faltosos, um setor com carga horária a dever. Um dos membros do grupo, numa conversa, usou várias carinhas. Nos bastidores, aquilo pegou mal. A pessoa passou a imagem de que estava brincando com um assunto grave. Ela só queria tornar a conversa mais leve, mas acabou sendo mal interpretada.