DROPS| Descubra novidades em moda e beleza que vão bombar em Vitória

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Inspiração na arte abstrata

A designer curitibana Silvia Döring se inspirou na artista ucraniana Sonia Delaunay, precursora da arte abstrata, para criar sua nova coleção de acessórios femininos. O trabalho de Sonia variou da pintura à poesia, do design ao têxtil. Com o marido, desenvolveu uma teoria de contrastes de cores simultâneas e virou referência essencial às novas gerações de artistas abstratos. Como homenagem a essa artista, Silvia Döring recriou as obras de Sonia Delaunay em joias autorais, marcantes e elegantes. São peças que compõem looks para qualquer situação do dia, do casual ao clássico. A intenção dela foi criar modernos itens de moda atemporais e universais. A coleção é composta de 52 modelos, incluindo chokers, brincos, pingentes, anéis e braceletes, em oito diferentes famílias, em banhos de ouro, ródio e ródio negro, com detalhes em pedras brasileiras naturais, couro, resina e acrílico. As novidades já chegaram na franquia da marca.

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Rejuvenescimento e renovação da pele

Uma das funções da vitamina A e seus derivados é manter a saúde da pele. Por exemplo, o ácido retinoico e o Retinol, que combatem o envelhecimento, reduzem a pigmentação, recuperam a pele lesionada, ajudam o incremento epidérmico e incremento do colágeno, tendo como principal função a renovação celular. Pensando nisso, a Bel Col acaba de lançar produtos onde o principal ingrediente é a vitamina A com a intenção de recuperar o rejuvenescimento e luminosidade da pele, tratar rugas e linhas de expressão, clarear a pele, além de outros benefícios. A linha RenovA refere-se a um tratamento não invasivo, com duração de 90 dias, tanto para uso pessoal quanto para profissional. No uso pessoal, o procedimento traz 3 Emulsões Regeneradoras (A1, A2 e A3), cada emulsão correspondendo a um mês do programa, que deverá ser feito sempre à noite.

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O Exagerado está de volta!

Um dos eventos mais aguardados por quem gosta de uma promoção está de volta na Grande Vitória. Depois de passar pelas cidades do interior, o Exagerado vai ficar no Pavilhão de Carapina, na Serra, de 15 a 19 de maio com uma novidade: terá o domingo a mais em seus dias de evento com o Bloco da Xepa, o momento em que os preços caem ainda mais, em meio a um grande bloco de carnaval. No evento de novembro de 2018, passaram pelo Exagerado mais de 100 mil pessoas nos estandes dos 220 parceiros lojistas, número que será mantido esse ano. Os descontos são de 50% a 90% para um público estimado em 150 mil pessoas nos 5 dias de evento. Terá também muita música e ações sustentáveis. Algumas das marcas confirmadas no evento são: Adidas, Nike, Farm, Colcci, Animale, Dress To, Vans, Cantão, Redley, Reserva, Hering, Lei Básica, entre outras. Além de lojas com nomes fortes no elenco de lojistas, como: Origens, Missbela, Empório Life, Buphallos, Hering, First Class, Balãozinho, Itapuã Calçados, Bargain, Maldivas, Magia do Mar, Manolita, Polishop e, pela primeira vez, Dadalto.

O bazar acontece das 10h às 22h.

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Em volta da mesa

Quem não gosta de uma mesa bem arrumada? O @amodefamília traz nesta nova coleção o veludo em passadeiras, capas de sousplat e jogos americanos, dando um toque de requinte e aconchego à mesa. Há estampas para todos os gostos, inclusive em animal print, que está super em alta. O conceito da loja é que nesse momento tão especial, quando todos ficam sentados em volta da mesa, você alimente não só o corpo, mas também o coração e a alma.

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Cheiro de natureza

Em celebração à beleza autêntica e destemida da Provence, a L’Occitane en Provence lança mundialmente Herbae, uma fragrância que é uma ode à originalidade e à beleza única de cada mulher, cuja natureza é espontânea e descontraída. A natureza indomada do sul da França é representada pelo extrato de grama selvagem que, entrelaçada entre flores e espinhos, remete à brisa da região, e exala notas frescas e naturais. Esta eau de parfum floral frutada verde traz em sua pirâmide olfativa um toque de flor de amora, rosa silvestre e flor de urtiga branca, revelando diversas faces da feminilidade em seu estado mais puro, vibrante e aventureiro. Em suas notas de topo, sementes de ambrette e verde de bergamota, enquanto nas notas de corpo aparecem os acordes de flor de urtiga branca e rosa silvestre além de flor de amora e sálvia. Capim-santo, musk e cashmeran compõem as notas de fundo.