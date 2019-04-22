Mariana Perini

DROPS| Confira 3 novidades de moda e beleza que vão bombar em Vitória

Loja vazia, coleção de outono e nutricosméticos são os lançamentos da vez
22 abr 2019 às 15:11

Publicado em 22 de Abril de 2019 às 15:11

Drops Crédito: Divulgação
 
Queremos loja cheia
A 7ª edição do projeto “A Loja Vazia” , que pretende arrecadar roupas, sapatos e acessórios para entidades capixabas, começa nesta quarta e vai até o dia 26 de maio, no 2º piso do Shopping Vitória. A “Loja Vazia” contará, mais uma vez, com a parceria da Rede Gazeta, e, a colunista Renata Rasseli, será a madrinha-master da ação. Uma das novidades deste ano é que o público terá dois dias para comprar os itens arrecadados. As instituições Acacci, Afecc, Amaes, Instituto Jutta Batista da Silva e Instituto João XXIII vão promover seus bazares dentro do ambiente da loja nos dias 25 e 26 de maio. Stella Miranda, Kris Junqueira, Ana Clark, Elayne Borel, Viviane Fernandes, Cristiane Campinhos, Mayka Schneider, Carolina Lobato, Cris Rocha, Tais Venancio, Dayana Barroso, Caio Rocha Ribeiro, Luciana Guerra, Ingrid Castro, Toninha Denadai, Flávia Giacomin, Eduardo Altoé, Laís Hoffmann e Josy Cogo serão padrinhos da ação do bem.
> DROPS| Confira as novidades em lançamentos de moda e beleza
Drops Crédito: Divulgação
 
Raízes urbanas
Com destaque para tons terrosos e cores como o açaí, o verde militar, o vermelho e o amarelo, a multimarcas Salinha acaba de lançar a sua coleção outono/inverno 2019. Denominada “Raízes”, a proposta é apresentar produções urbanas que nos mantêm conectados à nossa essência. Desconectar, desacelerar e relaxar estão entre os pontos centrais do editorial, que foi produzido com a modelo Nicolly Dalprá, em Domingos Martins.
> Estilista capixaba faz desfile solo na São Paulo Fashion Week
Drops Crédito: Divulgação
Trio poderoso
Tratamentos estéticos e tópicos muitas vezes não bastam para manter a beleza da pele, dos cabelos e das unhas. Por conta disso, os nutricosméticos passaram a fazer parte da rotina de cuidados diários da mulher moderna. A Profuse, marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios, acaba de lançar três deles. Os produtos fazem parte da Semblé, uma linha exclusiva de nutricosméticos desenvolvidos com potentes ativos naturais concentrados para nutrir, dar força, saúde e beleza para a pele, cabelos e unhas. Todas as formulações foram desenvolvidas com o olhar de dermatologistas e nutricionistas. O Fort, com óleo de borragem, combate a queda e fortalece cabelos e unhas. O Collagen+ é um novo conceito de booster de colágeno. E o Reverse é uma proteção oral antioxidante para combater os danos causados pela radiação solar. Detalhe: a linha é 0% lactose, glúten, açúcares, adoçantes e sódio.
 

