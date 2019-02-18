Diário de chloé: pets na folia, o que fazer?

Pets também tem lugar na folia Crédito: Reprodução/ Instagram @goldenretriever_maia

Meu querido diário... O carnaval está chegando, e eu e Frida bem que gostaríamos de sair fantasiadas com nossas donas num bloco de rua. Eu adoraria sair de rainha e a Frida de bailarina, mas se isso já é difícil para um cachorro, imagine para um gato? Os especialistas dizem que não é muito recomendável levar pets para blocos de rua, porque essa tarefa requer muita responsabilidade. Normalmente, por não ser um ambiente conhecido, eles podem ficar bastante agitados, causando um estresse desnecessário. E caso eles não se sintam confortáveis com a situação, podem reagir, mordendo, avançando em alguém ou até fugindo. E isso tudo apenas por medo.





Mas, claro, só você pode avaliar se deve ou não levar o seu mascote para a folia. Às vezes, trata-se de um pet tranquilo, acostumado com bastante movimento, e neste caso até dá para pensar no assunto. Bem, se a decisão for levá-lo, é bom então tomar alguns cuidados. O primeiro passo é escolher uma fantasia confortável para ele e, de preferência, bem fresquinha.

O melhor é testar uns dias antes, para ver se ele acostuma e não fica incomodado. E nada de glitters ou tintas. É muito importante, também, identificá-lo, colocando o nome dele e os seus dados numa tag pregada, por exemplo, na coleira. Aliás, a coleira e a guia são indispensáveis, afinal a última coisa que você quer é que ele se perca na multidão. Lembre-se também que temos uma audição bem mais desenvolvida do que os humanos, e música alta é o que não falta no carnaval. Portanto, nos deixe bem longe das caixas de som. Por último, se é para sair, que seja num horário mais fresco, como final de tarde. Ah! E não esqueça de levar água para nos hidratar.

Obviamente, devemos estar com as vacinas em dia. Filhotes, então, não devem cair na folia sem ela de jeito nenhum. Agora, o melhor mesmo é procurar saber onde serão realizados blocos de carnaval específicos para pets, onde a folia é bem mais calma e certamente vamos no sentir bem mais enturmados. No mais, bom carnaval pra todo mundo! Lambeijos

Está pensando em levar seu pet para participar de um bloco de rua no carnaval? Veja estas fantasias e caia na folia.

Pets também tem lugar na folia Crédito: Divulgação

Vestir a cachorrinha de Mulher-Maravilha também é legal. A vantagem é que a roupa já é um peitoral com guia.

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Prefere o Batman? Tudo bem, com certeza seu pet também vai arrasar nos blocos de rua vestido com esta fantasia de super-herói!





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Que tal seu animal sair de presidiário neste carnaval? Vamos combinar, é uma fantasia bem atual nestes tempos de Brasil. Com certeza vai ter muitos parceiros.

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Mais fresquinha, esta fantasia de duende vai deixar seu mascote muito charmoso. Isso sem contar que essas criaturinhas costumam trazer sorte e sucesso.





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