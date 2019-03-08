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Dicas da Nanda

De olho na próxima estação: a tendência são os tons terrosos

Para garantir o lado fashionista e menos óbvio na hora de se vestir com as cores, confira as dicas de Fernanda Trindade

Publicado em 08 de Março de 2019 às 16:59

Publicado em 

08 mar 2019 às 16:59
Pensando já na próxima estação, automaticamente vamos deixando os tons mais vibrantes de lado e aderindo outras cores mais escuras e neutras. E são os tons terrosos, que sem dúvida, vão invadir os nossos próximos looks.
Mas aí vem a outra dúvida, como combinar essas cores mais fechadas sem deixar o look “apagado” e sem graça? Para garantir o lado fashionista e menos óbvio na hora de se vestir, vou te mostrar um combo de produções que é certeiro na hora de compor um visual mais elaborado no quesito variedade de tons terrosos, misturando elementos, como a cor branca por exemplo, que vai deixar a composição do look muita mais harmoniosa.

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