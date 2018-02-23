Cúrcuma: mais cor, sabor e memória afiada

O que dá a cor à bebida é a cúrcuma, alimento com propriedades anti-inflamatórias Crédito: Pixabay

Se você acha que está precisando melhorar sua memória talvez deva incluir um certo tempero na comida do dia a dia. Especiaria de cor alaranjada e sabor bem característico, a cúrcuma vem despertando a atenção dos pesquisadores, que já apontam os benefícios dela para a saúde, sobretudo a mental.

Cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, fizeram testes com a cúrcuma com um grupo de pessoas acima de 50 anos que se queixavam de dificuldade para guardar lembranças. Uma parte delas recebeu placebo - um suplemento sem o ingrediente - e outro, a curcumina. O segundo grupo saiu da pesquisa com a memória mais afiada, com maior capacidade de atenção.

Poder

O açafrão-da-terra, ou cúrcuma, é conhecido como o maior anti-inflamatório natural que existe, impedindo o envelhecimento precoce do cérebro e, como consequência, tem esse poder de ajudar na memória, diz o médico especialista em Nutrologia, Wesley Schunk.

A nutricionista Beatriz Gaudio é outra fã da especiaria. É um dos melhores alimentos do mundo! Eu uso todos os dias nas minhas receitas! É um ingrediente que combina com tudo. Pode usar como qualquer outro tempero, como sal e pimenta do reino. Gosto no ovo mexido, por exemplo, sugere ela.

A mistura de cúrcuma e pimenta do reino, aliás, proporciona um benefício ainda maior, segundo Schunk. Você potencializa em 20 vezes o poder do açafrão, ressalta ele.

Saiba mais

O que é

A cúrcuma, ou açafrão-da-terra, é uma raiz da família do gengibre e considerada uma das especiarias mais poderosas que existem na natureza. Tem uma cor alaranjada e compõe o curry, por exemplo, tempero muito usado na Índia

Benefícios

Vários estudos associam o consumo de cúrcuma com resultados significativos para corpo e mente. O principal efeito é como anti-inflamatório e antioxidante, protegendo o cérebro do envelhecimento precoce e, como consequência, agindo na prevenção

de doenças neurodegenerativas e ativando a memória

Como consumir

Para obter esses benefícios, o ideal é consumir diariamente. Pode temperar carnes e usar no arroz, no ovo mexido, em tortas e até em bebidas, como o leite dourado

Como combinar

Combine com pimenta do reino, gengibre e azeite para melhorar a absorção da cúrcuma pelo intestino

Confira dicas de receita da nutricionista Beatriz Gaudio

Ingredientes: 1 pote de iogurte grego natural batido com 1 xícara (café) de água + 1 xícara de chá de manga picada + polpa de ½ maracujá + 1 colher de café de cúrcuma + 1 col de sobremesa de mel.

Preparo: Bata tudo no liquidificador e sirva gelado

Leite dourado

Ingredientes: 1 xícara de leite de amêndoas (ou arroz, soja ) + 2 colheres de café de cúrcuma (açafrão) + 1 colher de café rasa de pimenta preta moída + 1 colher de chá de mel ou de açúcar mascavo.

Preparo: Aqueça o leite até o ponto que você queira, adicione os ingredientes e mexa bem

Ovos mexidos com cúrcuma

Ingredientes: 2 ovos inteiros + 1 fatia de queijo canastra (meia-cura) + 1 col de café de cúrcuma + Pimenta do Reino e Manjericão + suco de ½ limão.

Preparo: Em uma frigideira antiaderente, despeje a mistura e mexa até atingir a consistência desejada

Sopa de alta imunidade

Ingredientes: 2 colheres de sopa de azeite de oliva + 1 xícara de cebola picada + 2 dentes de alho picado + 1 col de chá de cúrcuma + ¼ de colher de chá de gengibre em pó + ¼ de colher de sopa de pimenta caiena + sal e pimenta do reino a gosto + 1 ¼ de xícara de lentilha + 4 ½ xícaras de água + 2 xícaras de espinafre fresco ou couve + Suco de 1 limão