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Cozinhas: confira 5 ideias de decoração para se inspirar

Os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello, reúnem ideias para decorar a cozinha, considerada o novo coração da casa
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

24 jul 2019 às 17:14

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 17:14

A cozinha é quase sempre um dos ambientes favoritos da casa, não é mesmo? E por isso, ela pode ser grande, pequena, clean, sofisticada e clássica entre outros atributos. Mas um ponto é fato: deve estar sempre preparada para atender as necessidades dos moradores. Considerar a área útil disponível é essencial para que exista circulação, funcionalidade, conforto e higiene para as tarefas.
> Confira 5 projetos de home office práticos para se inspirar
E se você está em busca de inspiração para cozinhas modernas e práticas, os arquitetos Renato Andrade e Erika Mello compartilham em seus projetos, propostas de como conquistar a cozinha perfeita e cheia de personalidade. Inspire-se.
Projeto Andrade ENTITY_amp_ENTITYMello Arquitetura Crédito: Luís Gomes
Cozinhas pequenas
Os poucos metros estão dominando o mercado imobiliário nas grandes cidades. Neste apê de 33 m², os profissionais apostaram na marcenaria sob medida para aproveitar as paredes até o teto, conquistando assim mais área e armários. “O mobiliário planejado não desperdiça nenhum centímetro da sua cozinha”, conta Erika. Os tons claros da madeira e do décor contribuem para o espaço parecer maior. E tamanho não influencia se a cozinha é boa ou não: na verdade ela precisa de um ótimo projeto e organização.
Projeto Andrade ENTITY_amp_ENTITYMello Arquitetura Crédito: Luís Gomes
Cores na cozinha
Quem disse que a cozinha deve ser trabalhada apenas com tons neutros? Aqui, o amarelo chega forte na proposta do espaço. A ousadia das cores trouxe elegância e um clima despojado para o ambiente. A predominância do amarelo se faz presente no revestimento aplicado na parede da pia e do cooktop, além da marcenaria de MDF com laca amarela que envolve os armários. “Para o dia a dia o amarelo não é a cor mais usual. Mas dentro do conceito do projeto, o amarelo confere alegria e um contraste com a rotina na residência principal dos clientes”, explica o arquiteto Renato.
Projeto Andrade ENTITY_amp_ENTITYMello Arquitetura Crédito: Luís Gomes
Cozinhas amplas
É muito importante que os móveis e os acessórios sejam proporcionais ao tamanho do ambiente. Ter os utensílios à mão é sinônimo de uma cozinha moderna. Assim, armários e eletrodomésticos devem ser posicionados para facilitar o acesso. Nesta cozinha, o projeto do escritório seguiu com os tons neutros presente nos armários e na bancada. O frontão é todo revestido por azulejos com formatos geométricos que combinam tons fortes de azul e cinza, deixando a cozinha bem contemporânea e elegante.
Projeto Andrade ENTITY_amp_ENTITYMello Arquitetura Crédito: Luís Gomes
Cozinhas personalizadas
A cozinha deve também sempre ter a cara do morador, seja ela clássica ou até mesmo minimalista. Este apartamento foi idealizado para uma jovem de 24 anos recém-chegada em São Paulo. Tendo em vista o perfil delicado e romântico da moradora, o revestimento em chevron nos tons rosa, cinza e branco - cores favoritas da moradora - trouxeram personalidade para a pequena cozinha. “Qualquer estilo pode ser impresso no ambiente, basta saber as características a serem seguidas”, ressalta Erika Mello.
Projeto Andrade ENTITY_amp_ENTITYMello Arquitetura Crédito: Luís Gomes
Cozinhas pretas
O preto na cozinha desperta um mundo de combinações, já que é sempre um tom coringa. Aqui, Erika e Renato alinharam madeira e o cinza, resultando em uma cozinha atual. Os eletros em aço inox acrescentam o tom moderno.

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