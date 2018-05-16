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Celebridades

Conheça os cinco vestidos de noiva mais caros do mundo

O vestido que Meghan Markle entrará na igreja este sábado, para se casar com o príncipe Harry, teria custado o equivalente a R$ 1,7 milhão, mas Kim Kardashian conseguiu gastar mais

Publicado em 16 de Maio de 2018 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mai 2018 às 17:42
. Crédito: Pinterest
Os noivos da realeza britânica, príncipe Harry e Meghan Markle, já se preparam para subir ao altar neste sábado, dia 19 de maio. Com a data se aproximando, os rumores sobre a cerimônia só aumentam. O vestido de noiva da atriz, por exemplo - de acordo com a revista inglesa "Look" - custará em torno de 400 mil libras, o equivalente a R$ 1,7 milhão.
Enquanto o casamento não chega, separamos os cinco vestidos de noivas mais caros da historia. 
. Crédito: Pinterest
5- Mariah Carey 
Apesar de não ter subido ao altar, com o ex-noivo James Packer, a cantora custeou um modelo Valentino de 250 mil dólares, o equivalente a R$ 920 mil reais. Ainda existiram rumores de que Mariah queimou seu vestido em um clipe. 
Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest
4- Amal Alamuddin
A noiva de George Clooney estava deslumbrante em seu casamento, com um vestido Alexander McQueen. O modelo custou 380 mil dólares, em torno de R$ 1.406.000 reais.
Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest
3- Kate Middleton
A duquesa de Cambridge também optou por um Alexander McQueen, no valor de 400 mil dólares - R$ 1.480.000 reais. 
. Crédito: Pinterest
2- Kim Kardashian
A influencer mais famosa do mundo não poderia ficar de fora do ranking. Em seu casamento com o rapper Kanye West, ela gastou 500 mil dólares em seu modelo Givenchy. O equivalente a R$ 1.850.000 reais. 
Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest
1- Victoria Swarovski
A cantora australiana e herdeira da "Swarovski" lidera o ranking. Ela subiu ao altar em um modelo com 500 mil cristais, estimado em 1 milhão de dólares, o que equivale a R$ 3.700.000 reais. 

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