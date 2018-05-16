Conheça os cinco vestidos de noiva mais caros do mundo

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Os noivos da realeza britânica, príncipe Harry e Meghan Markle, já se preparam para subir ao altar neste sábado, dia 19 de maio. Com a data se aproximando, os rumores sobre a cerimônia só aumentam. O vestido de noiva da atriz, por exemplo - de acordo com a revista inglesa "Look" - custará em torno de 400 mil libras, o equivalente a R$ 1,7 milhão.

Enquanto o casamento não chega, separamos os cinco vestidos de noivas mais caros da historia.

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5- Mariah Carey

Apesar de não ter subido ao altar, com o ex-noivo James Packer, a cantora custeou um modelo Valentino de 250 mil dólares, o equivalente a R$ 920 mil reais. Ainda existiram rumores de que Mariah queimou seu vestido em um clipe.

Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest

4- Amal Alamuddin

A noiva de George Clooney estava deslumbrante em seu casamento, com um vestido Alexander McQueen. O modelo custou 380 mil dólares, em torno de R$ 1.406.000 reais.

Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest

3- Kate Middleton

A duquesa de Cambridge também optou por um Alexander McQueen, no valor de 400 mil dólares - R$ 1.480.000 reais.

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2- Kim Kardashian

A influencer mais famosa do mundo não poderia ficar de fora do ranking. Em seu casamento com o rapper Kanye West, ela gastou 500 mil dólares em seu modelo Givenchy. O equivalente a R$ 1.850.000 reais.

Conheça algumas das celebridades que usaram os vestidos de noivas mais caros da historia Crédito: Pinterest

1- Victoria Swarovski