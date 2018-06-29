Conheça 3 receitas deliciosas e surpreendentes com o chocolate

O estilo de vida fitness cada vez mais faz parte do nosso dia-a-dia. Mas quem não gosta de dar aquela escapada na dieta e se jogar em uma sobremesa com bastante chocolate? Para aqueles dias de "desejo de doce", três chefs criaram receitas surpreendentes e especiais.
MOUSSE DE CHOCOLATE COM PIMENTA DE CHEIRO
A chef Cleuza Costa investiu em uma tentadora para o Dia dos Namorados, um mousse de chocolate com pimenta de cheiro. "Essa receita mistura dois ingredientes afrodisíacos que amamos, pimenta e chocolate" destacou ela.
INGREDIENTES:
200g de chocolate em barra meio amargo
300ml de creme de leite fresco
3 claras em neve
1/2 pimenta dedo de moça
MODO DE PREPARO:
Derreta o chocolate em banho maria com o creme de leite fresco, e acrescente a pimenta picada. Bata as claras em neve e misture bem devagar ao chocolate derretido, mexendo sempre em sentido horário. Leve para gelar. Sirva com raspinhas de chocolate.
TORTA DE BEIJINHO COM TWIX
O chef Guilherme Real optou por uma torta que mistura diferentes sabores de doces já conhecidos e amados, o beijinho com o famoso twix.
MASSA BÁSICA DE CHOCOLATE:
200g de biscoito de maisena de chocolate triturado.
80g de manteiga sem sal derretida.
BEIJINHO:
1 lata de leite condensado
100g de coco ralado
180g de creme de leite
10g de trigo
15g de manteiga
GANACHE:
100g de chocolate meio amargo
100g de creme de leite
TWIX:
4 pacotes
MODO DE PREPARO:
Pré-aqueça o forno a 180º, misture bem o biscoito triturado com a manteiga. Pressione a massa em uma forma de 20 cm começando pela base e depois pelas laterais. Asse de 10 a 15 minutos.
Em uma panela coloque o leite condensado e o trigo. Misture bem. Acrescente o coco ralado, o creme de leite e a manteiga. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até chegar ao ponto de beijinho mole. Deixe esfriar e cubra a base da torta com o doce.
Derreta o chocolate meio amargo no microondas (de 30 em 30 segundos mexendo sempre para não queimar). Misture com creme de leite até ficar bem uniforme. Distribua por cima do beijinho e leve para gelar por 4 horas.
Pique o twix e coloque em cima da torta. Sirva em seguida
TORTA CREMOSA DE CHOCOLATE
Marcus Nery, também chef de cozinha, ensina uma torta que promete agradar bastante os "chocolovers" - aqueles loucos e apaixonados por chocolate, além de ser uma opção deliciosa para a sobremesa.
MASSA:
120g de farinha de trigo
60g de manteiga sem sal gelada
30g cacau 30%
30g de Açúcar
1 ovo
MODO DE PREPARO:
Coloque a farinha de trigo em um bowl com a manteiga e misture com ponta de dedo até formar uma farinha úmida. Adicione o cacau 30% mexa até incorporar tudo. Adicione o ovo e misture. Abra a massa na forma de aro 20 cm. Pré aqueça o forno a 180°. Asse a massa por 10 a 15 minutos
RECHEIO:
500g de chocolate meio amargo
200g de creme de leite
1 gema
70g de avelã
MODO DE PREPARO:
Em banho-maria derreta o chocolate e mexa. Acrescente a gema e mexa bem até que se incorpore a massa. Adicione o creme de leite e mexa. Adicione a avelã
CHANTILLY (Opção para acompanhar a torta)
1 litro de creme de leite fresco
75g de açúcar
MODO DE PREPARO:
Bata o creme de leite com o açúcar em uma batedeira por uns 3 minutos em velocidade média. Bata até atingir um ponto firme. Sirva com a torta.