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Dicas da Nanda

Confira as peças e acessórios essenciais para o seu carnaval

Fernanda Trindade indica o que não pode ficar de fora dos seus dias de folia

Publicado em 

21 fev 2019 às 16:38

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 16:38

Confira os itens essenciais para suas fantasias de carnaval Crédito: Tiago Petrik
O meu principal objetivo com esta página é fazer da moda algo divertido e leve, algo que nos coloque para cima e que influencie de forma positiva a nossa autoestima e a maneira como nos mostramos ao mundo. E é por isso que estou sempre em busca de dicas e truques para tornar o look diário mais bacana e menos cansativo. Acontece que, se durante a rotina, nós já buscamos incessantemente pelo inusitado, imagine o que acontece na época do ano em que podemos ousar mais: o Carnaval!!!
Mesmo para quem não gosta de se fantasiar, existem milhares de looks diferentes e divertidos que podemos produzir, e, mesmo assim, deixar o look confortável, descomplicado e incrível! Basta usar a nossa criatividade.
Use e abuse das cores neons, estampas, brilhos e camisetas com frases divertidas, pode ter certeza que tudo vai dar match com um short jeans. Aposte também nos acessórios, como brincos cheios de informações, peças de cabeça e pochetes. Vamos nos inspirar?

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