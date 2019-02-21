Confira as peças e acessórios essenciais para o seu carnaval

O meu principal objetivo com esta página é fazer da moda algo divertido e leve, algo que nos coloque para cima e que influencie de forma positiva a nossa autoestima e a maneira como nos mostramos ao mundo. E é por isso que estou sempre em busca de dicas e truques para tornar o look diário mais bacana e menos cansativo. Acontece que, se durante a rotina, nós já buscamos incessantemente pelo inusitado, imagine o que acontece na época do ano em que podemos ousar mais: o Carnaval!!!