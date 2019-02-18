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Beleza de carnaval

Confira 3 produções para inspirar o seu look da folia

Pigmentos, glitter, iluminadores, efeito glossy e muito coloridos não podem faltar nas makes de carnaval. Inspire-se em uma destas três opções e desfile personalidade
Ana Luiza Oliveira

Ana Luiza Oliveira

Publicado em 

18 fev 2019 às 15:21

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 15:21

Pra muita gente, o carnaval é conhecido como “a melhor época do ano”. Seja por conta das muitas opções de blocos de rua, seja pelos desfiles no Sambão do Povo, seja pelos bailes em clubes, o que vale é sair por aí em busca de folia. Parte importantíssima nesse quesito é maquiagem. Uma make criativa e colorida é capaz de divertir, alegrar e compor os mais diferentes looks.
Pra despertar a criatividade que existe em você, escolhemos algumas produções de maquiadores, que usaram e abusaram das cores, da iluminação e – claro! – de muito brilho.
O brilho é a pedida certa do carnaval Crédito: Equipe Spazio Penha Arraz
Pérolas para que te quero
Nesta produção, o maquiador Victor Henriques utilizou pérolas para fazer um acabamento sofisticado. E, para um olhar iluminado, ele optou pelo eye gloss, pigmento utilizado na pálpebra, que dá um efeito ultraluminoso na make.
O arco-íris já é o queridinho das produções Crédito: Equipe Spazio Penha Arraz
Colorido feito arco-íris
Nesta make ultracolorida, a maquiadora Taynara Andrade utilizou sombras fluorescentes esfumadas, formando as cores do arco-íris. Além disso, o brilho foi fixado com gel de cabelo, o que é uma boa dica para que as makes com glitter durem a noite toda.
A make de girassol é perfeita para acompanhar a fantasia Crédito: Spazio Penha Arraz
Como um girassol
Para a produção de girassol, também feita pela maquiadora Taynara Andrade, o côncavo foi marcado com sombra marrom, e o destaque ficou por conta do glitter no canto interno dos olhos e da pele iluminada, feita para trazer a ideia de girassol, luz e luminosidade.

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