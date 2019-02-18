Confira 3 produções para inspirar o seu look da folia

Pra muita gente, o carnaval é conhecido como “a melhor época do ano”. Seja por conta das muitas opções de blocos de rua, seja pelos desfiles no Sambão do Povo, seja pelos bailes em clubes, o que vale é sair por aí em busca de folia. Parte importantíssima nesse quesito é maquiagem. Uma make criativa e colorida é capaz de divertir, alegrar e compor os mais diferentes looks.

Pra despertar a criatividade que existe em você, escolhemos algumas produções de maquiadores, que usaram e abusaram das cores, da iluminação e – claro! – de muito brilho.

O brilho é a pedida certa do carnaval Crédito: Equipe Spazio Penha Arraz

Pérolas para que te quero

Nesta produção, o maquiador Victor Henriques utilizou pérolas para fazer um acabamento sofisticado. E, para um olhar iluminado, ele optou pelo eye gloss, pigmento utilizado na pálpebra, que dá um efeito ultraluminoso na make.

O arco-íris já é o queridinho das produções Crédito: Equipe Spazio Penha Arraz

Colorido feito arco-íris

Nesta make ultracolorida, a maquiadora Taynara Andrade utilizou sombras fluorescentes esfumadas, formando as cores do arco-íris. Além disso, o brilho foi fixado com gel de cabelo, o que é uma boa dica para que as makes com glitter durem a noite toda.

A make de girassol é perfeita para acompanhar a fantasia Crédito: Spazio Penha Arraz

Como um girassol