Confira 3 produções para inspirar o seu look da folia

Pra muita gente, o carnaval é conhecido como “a melhor época do ano”. Seja por conta das muitas opções de blocos de rua, seja pelos desfiles no Sambão do Povo, seja pelos bailes em clubes, o que vale é sair por aí em busca de folia. Parte importantíssima nesse quesito é maquiagem. Uma make criativa e colorida é capaz de divertir, alegrar e compor os mais diferentes looks.
Pra despertar a criatividade que existe em você, escolhemos algumas produções de maquiadores, que usaram e abusaram das cores, da iluminação e – claro! – de muito brilho.
Pérolas para que te quero
Nesta produção, o maquiador Victor Henriques utilizou pérolas para fazer um acabamento sofisticado. E, para um olhar iluminado, ele optou pelo eye gloss, pigmento utilizado na pálpebra, que dá um efeito ultraluminoso na make.
Colorido feito arco-íris
Nesta make ultracolorida, a maquiadora Taynara Andrade utilizou sombras fluorescentes esfumadas, formando as cores do arco-íris. Além disso, o brilho foi fixado com gel de cabelo, o que é uma boa dica para que as makes com glitter durem a noite toda.
Como um girassol
Para a produção de girassol, também feita pela maquiadora Taynara Andrade, o côncavo foi marcado com sombra marrom, e o destaque ficou por conta do glitter no canto interno dos olhos e da pele iluminada, feita para trazer a ideia de girassol, luz e luminosidade.