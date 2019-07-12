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Público vulnerável

Cinco municípios da Grande São Paulo iniciam campanha contra o sarampo

A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é vacinar cerca de 900 mil pessoas

Publicado em 

11 jul 2019 às 21:27

Publicado em 11 de Julho de 2019 às 21:27

Cinco municípios da Grande São Paulo iniciam campanha contra o sarampo Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cinco municípios da Grande São Paulo começaram, nesta quinta-feira (11), uma campanha de vacinação contra o sarampo. O objetivo é vacinar jovens de 15 anos a 29 anos das cidades de Guarulhos, Osasco, São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul, público considerado mais vulnerável a infecções, por menor procura pela segunda dose da vacina.
A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde é vacinar cerca de 900 mil pessoas nessa faixa etária.
De janeiro a julho deste ano, o estado já registrou 206 casos de sarampo. O último boletim divulgado pela secretaria, no dia 7 de junho, apontava 51 casos de sarampo no estado no ano, o que demonstra que houve um crescimento de mais de 300% no número de notificações somente no último mês. Em todo o ano passado, o estado de São Paulo havia registrado apenas quatro casos de sarampo.
A capital paulista é responsável pela maior parte dos casos, com 137 notificações. Por causa disso, uma campanha de vacinação contra o sarampo foi iniciada em São Paulo no dia 10 de junho, com a meta de vacinar 2,9 milhões de paulistanos com idade entre 15 anos e 29 anos.
A vacina tríplice viral protege contra sarampo, rubéola e caxumba.

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