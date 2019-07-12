Cinco municípios da Grande São Paulo iniciam campanha contra o sarampo

De janeiro a julho deste ano, o estado já registrou 206 casos de sarampo. O último boletim divulgado pela secretaria, no dia 7 de junho, apontava 51 casos de sarampo no estado no ano, o que demonstra que houve um crescimento de mais de 300% no número de notificações somente no último mês. Em todo o ano passado, o estado de São Paulo havia registrado apenas quatro casos de sarampo.