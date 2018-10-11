Botox ajuda nas dores e melhora até sorrisos

O suor excessivo é um dos problemas que podem ser tratados com uso da toxina botulínica Crédito: shutterstock

Falou em rugas, falou em botox, o queridinho nos consultórios dermatológicos que faz a alegria de mulheres e homens (sim, eles também) preocupados com a vaidade. Mas antes de essa substância revolucionar o mundo da beleza, já tinha caído nas graças dos médicos.

A toxina botulínica pode ser usada para diversos problemas - claro que não tantos como o título desta matéria sugere. Mas a aplicação vai da enxaqueca à incontinência urinária. por exemplo. Foi usada, pela primeira vez, por oftalmologistas para tratar estrabismo.

Essa toxina é produzida por uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que se liga a neurotransmissores, provocando relaxamento temporário de determinados músculos. Na pele, os efeitos são imediatos, alisando rugas, diminuindo os poros dilatados, entre outros benefícios.

O botox é muito utilizado para casos de hiperidrose, quando a pessoa transpira excessivamente pela axila, palma da mão ou planta do pé, por exemplo. Ela não consegue resolver o problema com um antitranspirante. E sua tanto nas mãos que chega a molhar o papel quando está escrevendo. É um incômodo muito grande!, cita a dermatologista Walderia Stephani.

EXCESSO

Nesses casos, segundo ela, a substância é injetada nas glândulas sudoríparas, que produzem o suor. Ela vai inibir essa produção em excesso, explica a médica.

Na urologia, o produto tem feito grande diferença também. É indicado para alguns casos de incontinência urinária, quando a pessoa tem problemas no funcionamento do músculo da bexiga. Aplicamos a toxina nesse músculo para ele parar de contrair na hora errada. Isso evita aqueles escapes de xixi, descreve o urologista Bruno Baracho.

O botox é uma arma potente nas mãos de neurologistas, com vários usos já reconhecidos na área, como aponta a neurologista Vanessa Loyola. Para enxaqueca crônica, que é quando a pessoa apresenta dor de cabeça por mais de 15 dias num mês, o uso da substância está bem documentado. Já há todo um protocolo que consiste em aplicá-la em 31 pontos distribuídos nas regiões da cabeça, pescoço e ombros.

RIGIDEZ

Podemos usar a toxina até para casos específicos de pacientes com Parkinson. Mas é mais comum para outras doenças clínicas que causam rigidez, como em sequelas de AVC, de um traumatismo craniano ou de fratura de medula, por exemplo. O tratamento é bem indicado também para crianças que sofreram paralisia cerebral e têm muita rigidez nos membros, aponta o neurocirurgião Erick Barcelos.

A substância pode ser indicada por dentistas também. Uso muito para casos de bruxismo, quando a pessoa tem tendência a apertar muito os dentes, provocando dores na mandíbula e desgastando os próprios dentes. O botox é aplicado no músculo masseter, impedindo o travamento da boca durante o sono. É um tratamento contínuo e deve ser feito em intervalos de até oito meses, diz a implantodontista Andressa Hirle.

Ela também aposta no tratamento para corrigir sorrisos de pacientes. Em casos que chamamos que sorriso gengival, aplicamos uma quantidade bem pequena num músculo, que faz com que os lábios desçam um pouco, tampando mais a gengiva.

GENGIVAS

Julia Rosetti, 23 anos, já faz esse uso há pelo menos dois anos. Já havia feito uma plástica na gengiva, mas achei que não estava 100%, o lábio superior ainda dobrava quando eu sorria. Por isso, completei com botox e vi muita diferença, contou a jovem.

MIL E UMA UTILIDADES

Suor excessivo: Para quem sua demais, a aplicação da toxina nas axilas, nas mãos e nos pés faz com que as glândulas sudoríparas sejam menos estimuladas a secretar suor. A melhora pode durar por até um ano

Estrabismo: A solução para o problema de olhos cruzados foi, inclusive, a primeira forma de utilização do botox pelos oftalmologistas

Rugas, poros dilatados e rosácea: Doses pequenas da toxina têm sido usadas em rugas faciais. E ainda para reduzir a contração dos vasos da face (que, quando inflamados, geram a vermelhidão da rosácea) e das glândulas sebáceas, que produzem óleo e que muitas vezes dão a sensação de poros alargados

Enxaqueca: Casos de enxaqueca crônica (quando a pessoa tem mais de 15 dias por mês com dor de cabeça) podem ser combatidos com botox, que relaxa temporariamente os músculos da região da cabeça, do pescoço e do ombro

Ainda na neurologia: A substância tem sido aliada no tratamento de doenças clínicas que causam rigidez muscular intensa, como em pessoas com sequelas de avc ou de traumatismos. Serve ainda para crianças que tiveram paralisia cerebral e sofrem com rigidez nos membros. O botox é capaz de relaxar essa musculatura, melhorando a mobilidade local. Ajuda em situações como de distonias da face e do pescoço, ou seja, os espasmos nervosos faciais, vulgarmente conhecidos como tiques

Incontinência urinária: O botox pode auxiliar em alguns casos de incontinência urinária, um problema causado por contrações involuntárias do músculo da bexiga, que causam vontade urgente e excessiva de urinar

Bruxismo: O botox tem sido um grande aliado dos dentistas para tratar casos de bruxismo, uma desordem funcional que leva a pessoa a travar os dentes durante o sono, causando muita dor na mandíbula e desgaste de dentes