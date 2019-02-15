BatuQdellas: a bateria que está empoderando o samba no ES

A bateria é formada por 56 mulheres, que veem o samba como instrumento de força, união e empoderamento Crédito: Thais Carletti

Carnaval é samba no pé. E apenas assim a representação feminina foi lembrada por muitos anos durante a folia. Porém, um grupo de mulheres resolveu pegar os instrumentos na mão, e se unir em uma bateria formada unicamente por mulheres ritmistas: o BatuQdellas, que vem encantando e dominando a cena musical do carnaval capixaba há 1 ano.

O grupo surgiu com a mestre de bateria Crystal Vettoraci, que após participar de baterias e blocos no Espírito Santo por cerca de 10 anos, resolveu unir mulheres com o objetivo de trazer representação para a cena do samba capixaba. “Tive a oportunidade em 12 de fevereiro de 2018, e hoje somos 56 mulheres aprendendo a conviver num processo intenso de integração”, contou Crystal.

BatuQdellas em apresentação Crédito: Rafael Peruggia

Para ela, o samba representa a força e a união dentro do grupo, que cresce a cada dia, juntamente com o sentimento de empoderamento e representatividade de todas as integrantes. “A cada encontro nos enxergamos de forma diferente, mais evoluídas musicalmente e pessoalmente. E diariamente recebemos mensagens carinhosas de incentivos cheias de emoções. A melhor sensação que o grupo me traz é impulsionar automaticamente mais mulheres a aprender um instrumento, e assim empoderar-se através da música”, declarou a mestre de bateria.

Com ensaios que duram 8 horas por semana, o grupo se tornou uma grande família. “Temos muito o que aprender e estamos nesse caminho de conviver e trabalhar juntas, o que é um processo diário de lapidação. Pois assim como uma família, é nas divergências que nos unimos ainda mais”, relatou a produtora Lara Toledo.

BatuQdellas em apresentação Crédito: Rafael Peruggia

Lara esclarece que com um ano de grupo, elas já alcançaram muito mais do que esperavam. “Quando a gente se juntou jamais esperávamos que nosso som ia chegar a tantos ouvidos e mudar as nossas vidas e das pessoas ao redor”. A produtora complementa dizendo que a banda está se profissionalizando a cada dia, a fim de conquistar ainda mais espaço em outros lugares. “O batuque que saiu no Carnaval 2018 já não é o mesmo, crescemos muito e também evoluímos musicalmente graças a dedicação de cada uma, que acredita e faz esse projeto acontecer. E com certeza vamos continuar não só na Grande Vitória, mas ganhando corações e mentes por esse país”, ressaltou ela.

BatuQdellas em apresentação Crédito: Rafael Peruggia

O BatuQdellas está com a agenda lotada de shows durante todo o carnaval, e segundo a produtora Lara Toledo, a alegria, força e união das 56 integrantes é o que faz isso acontecer. “Todas estão fazendo com o que isso aconteça. São muitas cabeças pensando e trabalhando para que dê certo e também graças a ajuda parceiros que estão com a gente desde o início”, disse Lara. “Mas além de tudo, o que nos move é a responsabilidade e o amor de tantas mulheres, que se uniram para tocar e mudar a realidade que vivemos através da música”, finalizou.