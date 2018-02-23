Aumenta procura por plástica para 'selfie'

Para os mais vaidosos, a briga agora nem é mais só com o espelho. É na hora de postar a foto nas redes sociais. Em busca do enquadramento perfeito, muitos têm recorrido aos consultórios médicos para se livrar de certos defeitos, como uma ruguinha aqui, uma papada ali, e ganhar mais curtidas.
As selfies motivaram mais da metade das plásticas faciais nos Estados Unidos, segundo a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva. No levantamento, 55% das pessoas admitiram que entraram na faca com um objetivo: sair bem nas fotos. No Brasil, ocorre fenômeno semelhante, apontam especialistas.
Intervenções
O cirurgião plástico Adriano Batistuta observa que muitos dos pedidos para intervenções no corpo, como colocar silicone na mama, bumbum e coxas, são também resultado da era das selfies. As pessoas querem postar a melhor foto e passaram a dar muita importância para curtidas e comentários nas redes sociais, comenta ele.
Quanto mais ativo nas redes sociais, maiores são as queixas. E outras reclamações de quem vai parar na mesa de cirurgia estão relacionadas a nariz, pálpebras, rosto cansado e rugas. É compreensível, porque as pessoas passam a se ver mais e também ficam mais expostas, explica o cirurgião plástico Humberto Pinto.
Era assim com a empresária Rosilene Vieira Barcelos, de 44 anos. Eu tirava uma foto e via meus olhos caídos. Isso me incomodava bastante. E aí, a foto tem poucas curtidas, nenhum comentário... Isso mexe com a autoestima da gente, admite ela, que correu para se livrar desse problema e melhorar ainda outro aspecto. No final do ano passado, coloquei próteses de silicone nos seios. Também fiz a cirurgia nas pálpebras. Há 15 dias, fiz botox. Agora estou muito mais satisfeita.
A dermatologista Patrícia Friço recebe muita gente em busca de uma aparência melhor para exibir na Internet. Muitos chegam logo falando: Estou com tantos pés de galinha que nem estou sorrindo mais nas fotos, conta a médica.
O problema, diz Patrícia, é quando o paciente quer ficar parecido com alguma blogueira ou artista. São meninas novas, de 20 anos, querendo ter uma boca maior ou uma maçã do rosto mais proeminente, cita.
Limites
E aí nem sempre dá para atender a todos os pedidos. Sou muito conservadora. Chamo logo atenção para os limites para fazer um ou outro procedimento. Se a pessoa quer aumentar um lábio, sugiro ir aos poucos, falo que a gente tem que só realçar, não modificar, tem que ficar natural. É preciso orientar, mostrar quando não há necessidade de mudar algo que está bom, observa a dermatologista.
A gente alerta que as fotos que os artistas postam, em sua maioria, são alteradas. Têm toda uma iluminação, uma produção, um retoque. Não dá para querer ficar igual tirando uma foto no ônibus, no trabalho, acrescenta o cirurgião Humberto Pinto.