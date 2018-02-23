Aumenta procura por plástica para 'selfie'

Para os mais vaidosos, a briga agora nem é mais só com o espelho. É na hora de postar a foto nas redes sociais. Em busca do enquadramento perfeito, muitos têm recorrido aos consultórios médicos para se livrar de certos defeitos, como uma ruguinha aqui, uma papada ali, e ganhar mais curtidas.

As selfies motivaram mais da metade das plásticas faciais nos Estados Unidos, segundo a Academia Americana de Plástica Facial e Cirurgia Reconstrutiva. No levantamento, 55% das pessoas admitiram que entraram na faca com um objetivo: sair bem nas fotos. No Brasil, ocorre fenômeno semelhante, apontam especialistas.

Intervenções

O cirurgião plástico Adriano Batistuta observa que muitos dos pedidos para intervenções no corpo, como colocar silicone na mama, bumbum e coxas, são também resultado da era das selfies. As pessoas querem postar a melhor foto e passaram a dar muita importância para curtidas e comentários nas redes sociais, comenta ele.

Quanto mais ativo nas redes sociais, maiores são as queixas. E outras reclamações de quem vai parar na mesa de cirurgia estão relacionadas a nariz, pálpebras, rosto cansado e rugas. É compreensível, porque as pessoas passam a se ver mais e também ficam mais expostas, explica o cirurgião plástico Humberto Pinto.

Era assim com a empresária Rosilene Vieira Barcelos, de 44 anos. Eu tirava uma foto e via meus olhos caídos. Isso me incomodava bastante. E aí, a foto tem poucas curtidas, nenhum comentário... Isso mexe com a autoestima da gente, admite ela, que correu para se livrar desse problema e melhorar ainda outro aspecto. No final do ano passado, coloquei próteses de silicone nos seios. Também fiz a cirurgia nas pálpebras. Há 15 dias, fiz botox. Agora estou muito mais satisfeita.

A dermatologista Patrícia Friço recebe muita gente em busca de uma aparência melhor para exibir na Internet. Muitos chegam logo falando: Estou com tantos pés de galinha que nem estou sorrindo mais nas fotos, conta a médica.

O problema, diz Patrícia, é quando o paciente quer ficar parecido com alguma blogueira ou artista. São meninas novas, de 20 anos, querendo ter uma boca maior ou uma maçã do rosto mais proeminente, cita.

Limites

E aí nem sempre dá para atender a todos os pedidos. Sou muito conservadora. Chamo logo atenção para os limites para fazer um ou outro procedimento. Se a pessoa quer aumentar um lábio, sugiro ir aos poucos, falo que a gente tem que só realçar, não modificar, tem que ficar natural. É preciso orientar, mostrar quando não há necessidade de mudar algo que está bom, observa a dermatologista.