Ator pornô Rico Marlon dá dicas de como impressionar na hora H

O sexo pode não ser a única base de uma união, mas com certeza é um dos pilares principais. Seja para quem acabou de entrar em um relacionamento ou se está há 20 anos com alguém, dar aquela incrementada na hora H e surpreender o parceiro(a) é muito bem vindo.

O ator Rico Marlon Crédito: Reprodução

Rico Marlon, ator de filmes adultos internacionais, conta que existem muitas coisas que podem ser feitas para impressionar na hora do sexo: “Muitas pessoas acreditam que os parceiros vão perder o respeito por elas se elas se mostrarem muito desinibidas na cama. Eu penso que é justamente o oposto. Você será ainda mais interessante aos olhos dele. Não há nada pior para a vida sexual de alguém do que o marasmo e falta de criatividade. Ouse na hora H, sempre”, afirma ele.

Rico traz algumas dicas para impressionar na Hora H. Confira:

SEJA CRIATIVO

Sem tesão o relacionamento vai enfraquecendo, até morrer. Então, antes que isso aconteça, se esforce junto com o seu parceiro, para que a paixão não acabe. Seja com mensagens eróticas ou com jogos sexuais e fetiches, deixe a sua imaginação voar.

SEJA OUSADO

Diga frases quentes e picantes durante o dia para ir estimulando o parceiro(a) até chegar o grande momento. Mensagens como “eu mal posso esperar ver você essa noite, vou cuidar muito bem de você”, “você estava tão gato com aquela roupa”, “estou ardendo por você”, costumam ativar a imaginação.

APRENDA NOVAS TÉCNICAS

Não há maneira mais eficiente de impressionar o seu parceiro do que aprender novas técnicas para surpreender na cama e no sexo oral. Faça com entusiasmo. Não dá para você passar sua vida na posição papai e mamãe, por isso, experimente novas posições sexuais. Uma dica é recorrer ao Kama Sutra para ter ideias.

MASSAGEM ERÓTICA

No corpo do homem e da mulher existem diversas zonas erógenas como mamilos, pescoço, e existem jeitos irresistíveis de acariciar. Compre alguns óleos corporais e esfregue-os pelo corpo do seu parceiro, em especial nos pontos em que ele sente prazer. Essa será uma grande surpresa para ele e definitivamente vai incrementar o sexo.

RECORRA A GEL

Na hora H sempre é bom ter um gel 2 em 1 à mão, que serve tanto para sexo anal ou vaginal.

TENHA SEMPRE UMA FANTASIA

Isto é muito válido para que você possa apimentar a transa e realizar um fetiche. Uma máscara e chicote também é bem interessante.

BOLINHAS DE AROMA

Elas são encontradas em sex shops e são uma boa alternativa para tornar o sexo ainda mais gostoso.

PREPARE O AMBIENTE