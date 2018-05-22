Arranjos com flores naturais são sucesso na decoração da casa e de festas

A decoração com flores naturais já é moda em eventos nacionais e internacionais Crédito: monicarezendeflores.com.br

As flores são encantadoras em seus galhos e habitat. Mas em arranjos atemporais elas podem brilhar ainda mais e ser o centro das atenções na decoração. A florista Monica Rezende, com mais de 20 anos de experiência no ramo, veio a Vitória para um workshop, onde ensinou diferentes técnicas de decoração com flores naturais. Ela conversou com a Revista.Ag e ressaltou que as flores naturais já são hit na decoração de eventos nacionais e internacionais. Confira dicas para quem quer começar na área ou simplesmente decorar a casa.

Mônica Resende ensinou técnicas em Workshop Crédito: Ana Luíza Dias





Mônica é capixaba, mas atualmente reside em São Paulo. Formada em decoração de interiores pela UFES, ela sempre gostou de arranjos florais, mas se especializou no ramo quando foi morar em Londres, há 36 anos. "Descobri lá a arte do design floral em faculdades onde essa matéria era oferecida. Eu fiquei maravilhada e comecei a frequentar cursos nessa área e a ir a exposições, demonstrações e exibições em castelos e catedrais. Quando retornei ao Brasil fechei meu escritório de decoração de interiores e comecei a trabalhar com flores, desde então nunca mais parei" relatou a florista.

Os arranjos com flores naturais estão em alta na decoração de eventos e, de acordo com Mônica, isso acontece por conta da grande variedade de espécies disponíveis para compra e venda hoje em dia. "Antes, não existiam as grandes cooperativas de flores, como Holambra e Ceasa, que plantam e comercializam flores. Agora temos um comércio e uma oferta enorme, o que facilita o uso das flores em todo tipo de eventos" explicou ela.





Apesar de transparecerem naturalidade e leveza, os arranjos de flores demandam tempo, dedicação e técnicas para serem feitos. Portanto, para quem quer começar a praticar, Mônica deu algumas dicas: "Ter um bom fornecedor que te entregue sempre flores bem frescas. Não deixar nenhuma folha das hastes em contato com a água para evitar a proliferação de bactérias. Cortar as pontas das hastes sempre na diagonal. Colocar conservante na água do vaso antes de começar o arranjo. Ele é vendido em pó ou líquido em qualquer loja de flores. Manter todos os materiais usados na montagem limpos, como tesouras, podadeiras, vasos, baldes, telas de galinheiro e entre outros" indicou.

No evento, a florista ensinou passo-a-passo a montagem de alguns arranjos de flores. O primeiro foi composto por folhagens e com predomínio do tom verde:

Já o segundo teve flores em tons de rosa, que fizeram contraste com um vaso lilás:

O terceiro, indicado como "tropical", foi composto por flores do mesmo habitat:

O Evento: