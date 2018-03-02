Aprenda a gostar de salada em cinco passos

Gabryella Frassi, 23 anos, virou fã de salada Crédito: Bernardo Coutinho

No self-service, você costuma pular a parte de saladas? Não consegue colocar nem uma folhinha no prato? Bom, se quer fazer parte do time dos magros e saudáveis, precisa começar a rever seus conceitos. Com criatividade e paciência, é possível aprender a gostar de salada, que, acredite, vai muito além da combinação de alface com tomate.

A pessoa deve insistir por alguns dias. Pode começar devagar, aumentando aos poucos a quantidade de folhas. Logo o paladar se acostuma e isso vira um hábito, garante a médica especialista em Nutrologia Blima De Rossi.

Essa mudança no seu cardápio vai valer a pena, como afirma a nutricionista Roberta Larica. As frutas e as hortaliças são nossa principal fonte de vitaminas antioxidantes e substâncias capazes de promover o equilíbrio do nosso corpo. Por isso, é de extrema importância que esses alimentos estejam presentes em nossa alimentação diária.

INFÂNCIA

Se é tão óbvio assim, por que tanta gente faz cara feia para a salada? Acredito que tenha relação com a infância. Quando introduzimos esses alimentos na rotina alimentar de nossos filhos até os 9 anos de idade, dificilmente eles terão dificuldade na vida adulta. Mas muitas vezes, na correria do dia a dia, acabamos cedendo às vontades da criança e deixando para depois esse incentivo ou trabalho muitas vezes exaustivo de inserir os verdinhos no prato deles, observa Roberta.

Uma dica é caprichar no visual e acrescentar verduras que mais te agradam. Quanto mais colorida, mais ingrediente ela tiver, mais vitamina ela vai ter. Sem falar que fica mais atrativa, comenta Blima.

A assistente administrativo Gabryella Frassi, de 23 anos, não era muito fã de salada. Só comia obrigada, diz. Agora, suas refeições estão mais verdes. Antes, só comia alface e tomate. Fui em busca de uma alimentação mais saudável e hoje faço questão de salada. Sempre busco receitas na internet, diz a jovem.

VEJA AS DICAS

Confira um comentário da nutricionista Roberta Larica

Confira receitas diferentes de saladas e molhos

* Sugestões da nutricionista Roberta Larica

Salada cítrica com frango grelhado  rende 1 porção individual

1 file de peito de frango desossado e sem pele

2 xícara de folhas variadas (alface, rúcula, agrião, etc)

2 colheres (sopa) de aipo ou alho alho poró separadas em anéis

4 colheres (sopa) de mozzarella de búfala esfarelada

2 nozes picadas

vinagrete balsâmico

Azeite de oliva

Molho

2 colheres (sopa) de suco de laranja

2 colheres (chá) de alecrim seco ou de ervas finas

2 colheres (chá) de mostarda

pitada de alho triturado

mel ou açúcar mascavo a gosto (se quiser mais adocicado)

Modo de preparo : Para fazer o molho, junte os ingredientes em uma tigela pequena e misture bem. Tempere o frango com o molho. Se tiver tempo, deixe descansar por 15 a 30 minutos. Unte uma assadeira com óleo de canola e coloque o frango nela. Molhe levemente a parte de cima do frango com azeite e deixe assar em forno pré-aquecido, virando de vez em quando durante 12 a 15 minutos ou até a carne estar ligeiramente dourada e não mais rosada no interior. Após pronto corte em tiras grossas. Para servir, espalhe ¼ da alface no fundo do prato. Arrume parte do alho e dos anéis da cebola sobre a alface em cada prato. Coloque um peito de frango cortado sobre a alface e polvilhe cada salada com um pouco de queijo e de nozes.

Molho de abacate para saladas

½ abacate pequeno maduro

¼ xícara de creme de leite light (ou iogurte natural sem lactose)

½ colher de chá de mostarda em grãos

pitada de sal

pimenta do reino a gosto

1 colher de chá de azeite extra virgem

Como fazer:

No liquidificador bater a polpa do abacate, o iogurte, a mostarda e o azeite até obter uma mistura uniforme. Temperar com o sal a gosto. Levar a geladeira. Servir com a salada

Molho de mostarda e mel

1 colher de sobremesa de mostarda

1 colher de sobremesa de mel

2 colheres de sopa de iogurte lacfree

1 colher de sopa de azeite extra virgem

Molho de laranja

1 colher de sopa de suco de laranja

3 colheres de (sopa) de iogurte natural sem lactose

Azeite extra virgem