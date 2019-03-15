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Moda

A jaqueta jeans encurtou e já é tendência entre as fashionistas

A peça atemporal que bombou nos últimos anos com um recorte mais oversized, promete voltar totalmente repaginada e com uns centímetros a menos

Publicado em 15 de Março de 2019 às 19:06

Publicado em 

15 mar 2019 às 19:06
Quando pensamos na terceira peça de um look, impossível não vir uma jaqueta em nossa cabeça. Ainda mais provável se for uma jaqueta jeans, não é mesmo?
A peça atemporal que bombou nos últimos anos com um recorte mais oversized, promete voltar totalmente repaginada e com uns centímetros a menos. Pode ser usada com diversos looks, e quando combinada com calças ou shorts de cintura alta garante um efeito alongado. Eu amo! E você? Prefere a boa e velha jaqueta oversized ou vai se render ao recorte do momento?

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