A jaqueta jeans encurtou e já é tendência entre as fashionistas

Quando pensamos na terceira peça de um look, impossível não vir uma jaqueta em nossa cabeça. Ainda mais provável se for uma jaqueta jeans, não é mesmo?

A peça atemporal que bombou nos últimos anos com um recorte mais oversized, promete voltar totalmente repaginada e com uns centímetros a menos. Pode ser usada com diversos looks, e quando combinada com calças ou shorts de cintura alta garante um efeito alongado. Eu amo! E você? Prefere a boa e velha jaqueta oversized ou vai se render ao recorte do momento?