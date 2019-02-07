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A boa comunicação é a chave para resolver os desentendimentos

É importante deixar informações claras durante as conversas
Luciana Almeida

Luciana Almeida

Publicado em 

07 fev 2019 às 18:38

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 18:38

Uma boa conversa vale mais do que maus entendimentos Crédito: Unsplash
 
PERGUNTA: LIA
"Estou tentando ser mais comunicativo e falar sobre os meus pensamentos e sentimentos. Só que na semana passada tive um grande aborrecimento com uma colega de trabalho por achar que ela estava agindo errado e, no final, descobri que era falta de comunicação. Devemos investir nas conversas?"
 
Observo que as pessoas possuem uma grande dificuldade de falar sobre o que lhes causa desconforto. Eu prefiro esclarecer as situações com uma boa conversa e ter a certeza de que o outro está entendendo o que eu penso, falo e sinto. Concordo que uma boa conversa vale mais do que vários maus entendidos.
Algumas pessoas não gostam de conversar com receio de criar polêmica quando, na verdade, o importante é esclarecer, deixar claro e não esperar que o outro entenda – ou pior! – que o outro adivinhe o que elas estão pensando ou querendo.
Não tire conclusões. Nós temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo. Presumir. O problema com as conclusões é que acreditamos que elas são verdadeiras. E nem sempre são.
Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo e pensando - levamos para o lado pessoal... Depois, os culpamos e reagimos, enviando veneno emocional com nossas palavras.
Por isso, sempre que fazemos presunções estamos pedindo problemas. Tiramos uma conclusão, entendemos errado, levamos isso para o lado pessoal e acabamos criando um grande drama do nada. É conversando que a gente se entende.
Até a próxima!

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