10 cidades para conhecer de carro no Centro de Portugal

Com 28 mil quilômetros quadrados, a região do Centro de Portugal conquista viajantes com belas paisagens, cidades charmosas, vilas históricas, gastronomia de alto nível e hotéis inesquecíveis. Alugando um carro, é possível explorar destinos impressionantes que estão localizados entre Lisboa e Porto.

Confira abaixo 10 destinos para descobrir de carro na região. Dependendo do tempo disponível, é possível fazer um roteiro completo por eles, começando e terminando na capital, que é o principal portão de entrada dos turistas do Brasil. Caso a viagem seja mais curta, vale também fazer um bate-e-volta a partir de Lisboa para o destino que mais combinar com o viajante.

Peniche

Importante porto de pesca de Portugal, Peniche é uma cidade litorânea que tem no mar suas principais atrações. Localizada em uma península, possui todos os tipos de praia, garantindo ondas em qualquer dia e encantando os surfistas. É também dali que partem os passeios para a Ilha das Berlengas, uma reserva natural de águas transparentes e um impressionante forte.

Distância de Lisboa: 102 km

Óbidos

Esta pequena vila está localizada sobre uma colina, protegida por imponentes muralhas e com um grandioso castelo em seu ponto mais alto. Casas brancas e ruazinhas de pedra dão um charme todo especial a Óbidos, que aposta em diversos eventos culturais ao longo do ano, como o Festival de Chocolate e o Festival Literário de Óbidos.

Distância de Peniche: 26 km

Distância de Lisboa: 84 km

Nazaré

Outro ponto no litoral da região, Nazaré atrai os surfistas mais radicais do mundo em uma praia com ondas gigantes. É um destino de verão com muita cor e vida, e uma gastronomia intimamente ligada ao mar.

Distância de Óbidos: 41 km

Distância de Lisboa: 122 km

Aveiro

Conhecida como a “Veneza Portuguesa”, Aveiro tem um conjunto de canais que corta a cidade, por onde circulam os moliceiros, barcos típicos e coloridos. Além de um passeio a bordo das embarcações, é possível ver construções típicas da Art Nouveau e muitos dos tradicionais azulejos portugueses.

Distância de Nazaré: 147 km

Distância de Lisboa: 254 km

Viseu

Viseu é uma cidade animada, com muitos universitários. Isso significa que, além de curtir um local histórico, com construções impressionantes como a Sé, os turistas desfrutam de bares cheios de vida e ainda podem aproveitar excelentes restaurantes e provar os renomados vinhos da região.

Distância de Aveiro: 85 km

Distância de Lisboa: 289 km

Serra da Estrela

Este é o lugar certo para quem gosta de estar conectado com a natureza. É a maior cadeia de montanhas de Portugal continental, e possui muito verde, além de lagoas escondidas e até picos nevados no inverno. Por lá, é possível fazer trilhas, escalada e até esquiar (este último, apenas de novembro a abril).

Distância de Viseu: 84 km

Distância de Lisboa: 292 km

Aldeias Históricas

Este conjunto de 12 aldeias medievais conservam histórias e tradições antigas da fronteira de Portugal com a Espanha. Visitar uma delas é voltar no tempo, seja pelas casinhas feitas de pedra, os castelos ou o incrível silêncio que as rodeia. Cada uma delas tem algo de especial a oferecer.

Distância da Serra da Estrela: 47 km

Distância de Lisboa: 252 km

Coimbra

Lar da mais antiga instituição lusófona do mundo, a Universidade de Coimbra, este destino guarda muitas histórias, arte e cultura. Seu centro histórico é incrivelmente preservado, e a cidade é cortada pelo belíssimo rio Mondego. Um passeio a pé por Coimbra reserva muitas surpresas.

Distância das Aldeias Históricas: 165 km

Distância de Lisboa: 203 km

Tomar

Um dos mais importantes lugares da história templária do mundo, é em Tomar que está o Convento de Cristo, fundado em 1160 e que até hoje guarda memórias da fascinante Ordem dos Templários. Estilos romântico, bizantino, gótico, renascentista e até manuelino foram utilizados nesta construção monumental, que deixa qualquer um sem fôlego.

Distância de Coimbra: 79 km

Distância de Lisboa: 164 km

Fátima

Fátima é um destino de fé, onde, em 1917, conta-se que a Virgem Maria apareceu diversas vezes para três crianças. Esse milagre mudou os rumos da cidade, que hoje conta com um gigantesco santuário para homenagear a santa. Devotos realizam peregrinações até lá e se emocionam ao conhecer a história e sentir a energia única da cidade.

Distância de Tomar: 30 km

Distância de Lisboa: 126 km

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