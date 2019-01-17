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Moda com propósito

'Fashion Week Vegana' ocorre no mês que vem em Los Angeles, EUA

Com o slogan "Cruelty free é o novo luxo", o evento ocorrerá entre os dias 1º e 4 de fevereiro, no Natural History Museum of Los Angeles, nos Estados Unidos

Publicado em 17 de Janeiro de 2019 às 12:56

Publicado em 

17 jan 2019 às 12:56
A Vegan Fashion Week trará como slogan "Cruelty free é o novo luxo" e ocorrerá entre os dias 1º e 4 de fevereiro, no Natural History Museum of Los Angeles, nos Estados Unidos. É mais um evento que dá força ao veganismo para além da alimentação.
Em setembro de 2018, a revista
Vegan Food and Living
organizou, em Londres, no Reino Unido, o primeiro evento do segmento. Com roupas totalmente veganas e livres de crueldade animal em sua cadeia de
produção, o desfile mostrou que marcas e designers estão mais conscientes.
Na mesma época, a estilista britânica Stella McCartney, ativista ambiental de longa data e que também não utiliza matéria-prima de origem animal em sua marca, lançou, em parceria com a Adidas, um tênis feito de couro vegano. Seu pai, o ex-beatle Paul McCartney, também é defensor da causa
A ativista Emmanuelle Rienda, diretora criativa da Vegan Fashion Week, pretende debater o veganismo de maneira profunda. "Quero iniciar conversas dentro da indústria educando, elevando e estabelecendo conexões entre nossos valores mais importantes: nosso respeito pela vida humana, pelo direitos dos animais e pelo meio ambiente", explica.
Outro objetivo da Vegan Fashion Week é dar destaque a marcas e pessoas que lutam pela causa. O line-up das empresas que estarão no desfile será divulgado no próximo dia 21. Mas, no perfil oficial do evento no Instagram, é possível ter uma ideia do que vem pela frente. Confira: (https://www.instagram.com/veganfashionweek/).

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