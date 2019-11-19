Casamento: estilista ensina a escolher o vestido certo para a ocasião

Em casamentos o dress code ou as regras de vestimenta ainda existem. Crédito: Reprodução/ Instagram @boounzeta

O convite de casamento sempre traz uma dúvida: O que eu vou usar?. A maioria das pessoas tem dificuldade nesse quesito e, segundo o estilista Paulo Santana, apesar das mudanças na moda, nesse estilo de evento o dress code ou as regras de vestimenta ainda existem.

Mantenha a calma e leia atentamente o convite; nele, você terá as informações necessárias para começar a pensar sua produção. A primeira coisa que você deve fazer é ler o convite. Analise todas as informações sobre o casamento, como a data, hora e local. A partir daí você começa a pensar na produção. Com o convite em mãos, você já consegue ter a noção se é um casamento mais formal ou mais despojado, explica o estilista.

Com as informações em mãos a tarefa fica muito mais fácil, mas existem outras dicas que podem facilitar ainda suas escolhas:

Casamentos durante o dia

Pelo horário, eles costumam ser eventos mais intimistas e, por consequência, pedem roupas mais discretas. Aposte em vestidos longos e leves, de tecidos finos e com muita fluidez. Se quiser dar um charme a mais, pense em detalhes românticos, como rendas e apliques em flores ou pérolas, pois esse tipo de vestido combina muito bem com a ocasião dia. Não gosta de vestidos longos? Vá de longuete! Apesar de não ser muito comum, esse modelo de vestido pode ser usado. Quanto as cores, os tons claros combinam bem com a ocasião, menos o branco e o nude, claro.

Opções de tecido: Crepe, linho, seda foca, rendas sem brilho e algodão.

Casamento durante a tarde

Normalmente esse tipo de evento costuma acontecer no final da tarde e se prologar até a noite, então o ideal é pensar em um modelo que sirva para ambos os horários. Prefira sempre opções de rendas sem bordados, mas se fizer questão, opte por bordados mais suaves, com pedrarias foscas, já que normalmente está sol e as pedras brilham demais. Outras opções são rendas com relevo, rendas delicadas e rendas com leve brilho de fios de seda. Quanto as cores, elas podem escurecer, mas não é uma regra, enquanto os tons mais claros já não ficam tão legais.

Opções de tecido: crepe georgete, cetim gosto ou gazar de seda, que combinam bem com esse horário.

Casamentos durante a noite

Casamentos à noite são perfeitos para ousar um pouco mais no look e se jogar na produção, mas, é claro, sem exageros, afinal você não quer chamar mais a atenção que a noiva. O vestido pode ser curto, longuete ou longo. Aqui você pode apostar em tecidos mais estruturados, bordados, brilhos e fendas. É sempre bom evitar cores muito claras, no mais, todas as cores estão liberadas, e se estiver em dúvida, aposte na clássica elegância daquele pretinho básico.

Opções de tecido: Organzas, chiffons, crepes, shantung, tafetá, renda e seda.

Bolsa e acessórios

Você já deve ter lido por aí que o tamanho da bolsa diminui à medida que a noite chega. Casamentos não combinam com bolsas grandes, por isso aposte nas famosas clutchs ou carteiras. Quanto as joias e acessórios, as regras são basicamente as mesmas dos vestidos: casamentos de manhã ou à tarde pedem acessórios mais leves e discretos, enquanto à noite você pode abusar mais dos brilhos e paetês.