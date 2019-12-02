Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Básica com estilo

A camiseta pode transformar o visual; saiba como usar no seu look

Confira dicas fáceis e práticas para produções incríveis com essa peça básica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2019 às 10:09

Publicado em 02 de Dezembro de 2019 às 10:09

Muito além do básico, hoje em dia as camisetas - ou t-shirts - são indispensáveis para qualquer mulher moderna. Apesar de ser uma peça inicialmente descontraída, ela pode ser usada para transformar seu visual.
Do street style para a vida, a camiseta é, sem dúvidas, o modelo de blusa mais prático e versátil que existe. Da academia à balada, elas deixam qualquer produção mais interessante e estilosa - vale usar por cima do vestido, por baixo do blazer, com a barra amarrada e por baixo da regata também.
Por muitas vezes, o fator fashionista do look está na própria t-shirt. Mas a verdade é que o resultado é sempre incrível e com aquele jeitinho cool na medida!
Para inspirar aquelas que não abrem mão de um look estiloso, mas ao mesmo tempo amam peças básicas e confortáveis, Amanda Vieira, diretora de criação e estilo da marca 'BOX', separou duas dicas preciosas para usar e arrasar:
A camiseta pode transformar o visual; saiba como usar no seu look Crédito: Pinterest

-Tee + Jeans

Um clássico da moda feminina, o combo t-shirt + jeans é um coringa no guarda-roupa da mulher. Para deixar com mais estilo, faça um nozinho na barra da peça e transforme o look.
A camiseta pode transformar o visual; saiba como usar no seu look Crédito: Pinterest

-Tee + Saia longa

Combinar uma t-shirt feminina com uma saia longa é um jeito bem interessante de criar um look elegante. Alguns truques como uma jaqueta amarrada na cintura, faz toda a diferença! . Ouse e arrase!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados