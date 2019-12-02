Muito além do básico, hoje em dia as camisetas - ou t-shirts - são indispensáveis para qualquer mulher moderna. Apesar de ser uma peça inicialmente descontraída, ela pode ser usada para transformar seu visual.

Do street style para a vida, a camiseta é, sem dúvidas, o modelo de blusa mais prático e versátil que existe. Da academia à balada, elas deixam qualquer produção mais interessante e estilosa - vale usar por cima do vestido, por baixo do blazer, com a barra amarrada e por baixo da regata também.

Por muitas vezes, o fator fashionista do look está na própria t-shirt. Mas a verdade é que o resultado é sempre incrível e com aquele jeitinho cool na medida!

Para inspirar aquelas que não abrem mão de um look estiloso, mas ao mesmo tempo amam peças básicas e confortáveis, Amanda Vieira, diretora de criação e estilo da marca 'BOX', separou duas dicas preciosas para usar e arrasar:

A camiseta pode transformar o visual; saiba como usar no seu look Crédito: Pinterest

-Tee + Jeans

Um clássico da moda feminina, o combo t-shirt + jeans é um coringa no guarda-roupa da mulher. Para deixar com mais estilo, faça um nozinho na barra da peça e transforme o look.

A camiseta pode transformar o visual; saiba como usar no seu look Crédito: Pinterest

-Tee + Saia longa