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Tendência

Paredes em destaque: dicas de como revesti-las com tijolinhos

De barro, plaquetas ou os de demolição, eles são perfeitos para qualquer estilo de decoração. Veja as dicas dos profissionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 17:02

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 17:02

A parede de tijolos aparentes, originais do apartamento, compõe o décor descolado e serve de suporte para várias obras de arte contemporâneas Crédito: Divulgação
Além de esteticamente atraente, a parede de tijolinhos combina com diversos estilos da decoração, desde o rústico até o clássico. Se você deseja transformar as paredes da sua casa utilizando o material, mas têm dúvidas de qual escolher, como combinar ou onde é possível colocá-los, alguns arquitetos mostram dicas que vão te ajudar na hora da escolha. Confira!
Materiais existentes
Para uma parede de tijolos aparentes é possível ter a opção de três materiais: maciço  que é o tijolo de barro tradicional, habitualmente utilizado nas construções. Geralmente encontramos esse modelo nas cores vermelho, palha e mesclado, diz Fernanda Mendonça, da Oliva Arquitetura. Também existem as plaquetas, que são opções com menos espessura e maior variedade de tons, ou ainda os tijolos de demolição  que são peças reutilizadas e que têm um aspecto mais rústico e marcante. É possível obter esse acabamento de três maneiras  expondo os tijolos já existentes, construindo a parede com esse objetivo e, por último, utilizando revestimentos que imitam tijolos, como os modelos feitos de porcelanato, explica Bianca Atalla. 
Contraindicações
O tijolo aparente para revestimento na cor palha. O tijolinho também recebeu uma pintura misturada com água e depois foi lixado, para ficar mais claro em alguns pontos específicos. Crédito: Julia Ribeiro
 A arquiteta Carina Korman, da  Korman Arquitetos, revela que não recomenda utilizar tijolinhos em área com umidade - como banheiros e cozinhas - pois se trata de um material poroso. O contato direto com água acaba danificando o produto, que se desfaz. Nesses ambientes, o ideal é colocar um revestimento que não seja poroso, como o porcelanato, diz.
Quais os cuidados é preciso ter com a parede antes de colocar os tijolos?
Se a parede estiver lisinha, ou seja, acabada com massa e pintura, o ideal é que se faça uma série de recortes ao longo da superfície para a massa aderir melhor e o revestimento de tijolo ficar bem firme após a instalação. A arquiteta Elisa Ju ainda ressalta: antes de criar uma parede de tijolos aparentes, é importante verificar se o imóvel não possuiu tijolos maciços em sua estrutura  principalmente quando a casa ou apartamento são antigos. Com o tratamento adequado é possível deixar os tijolos aparentes, após descascar e fazer um acabamento de massa e uma pintura na parede, indica. Outro cuidado que se deve ter durante a instalação é se atentar a caixinhas de elétrica na parede que irá receber o revestimento: dependendo da espessura do tijolo escolhido, talvez seja necessário trazê-la para frente.
Como combinar o tijolo aparente com diversos estilos de decoração?
O tijolinho é um verdadeiro coringa. Para quem gosta do efeito do tijolinho, mas tem medo do ambiente ficar rústico demais,  a arquiteta Fernanda Mendonca recomenda instalar o material com junta seca  ou seja, não colocar argamassa de assentamento cinza entre as peças. Isso deixa o resultado mais leve e refinado. Quem gosta de uma decoração mais impactante pode optar pelas peças com cores mais abertas, como o tijolo vermelho tradicional. Para aqueles que buscam um visual mais discreto, por sua vez, o ideal é seguir com tons mais claros, como a palha. O importante é combinar o revestimento com o estilo pessoal de cada um e com o restante da decoração da casa.

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