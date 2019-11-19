Turismólogo revela porque as celebridades brasileiras adoram Nova York Crédito: Unsplash

Não é raro ver celebridades brasileiras viajando para Nova York. Recentemente a apresentadora Angélica, Paola Oliveira e o ator Paulo Gustavo compartilharam nas suas redes sociais fotos de viagem para a Big Apple. O destino é considerado um dos mais procurados pelos famosos para passar férias. E recebeu em 2018 mais de 920 mil visitantes brasileiros, mas, o que torna este lugar tão atrativo?

O turismólogo e influenciador digital Gabriel Veronese revela alguns dos motivos pelos quais a cidade faz tanto sucesso entre os famosos como destino turístico: os famosos brasileiros gostam porque Nova York tem tudo. Entretenimento, compras, cultura e mesmo sendo uma cidade enorme lá eles podem ter privacidade e não serem incomodados, andando pela rua normalmente. Nova York é um símbolo do sonho americano, cenário de inúmeros filmes e uma cidade que abraça a diversidade.

Gabriel Veronese também ressalta alguns dos motivos pelos quais cada vez mais brasileiros visitam a cidade. Confira:

Transportes

Em Nova York se consegue facilmente ir a qualquer destino turístico de metro ou taxi. Um sistema de transporte eficiente é fundamental para um destino turístico tão grande como Nova York (que está sempre entre as 10 cidades mais visitadas do mundo).

Segurança Pública

Nova York tem registrado índices cada vez mais baixos de criminalidade: 2018 foi o melhor ano em 25 anos, com descida recorde em todos os indicadores relacionados a violência, roubos e furtos.

É muito importante para o turista se sentir seguro ao andar pelas ruas e a cidade de Nova York tem investido cada vez mais nisto, para se tornar sempre atrativa e convidativa.

Cenário de cinema e séries famosas

Impossível não lembrar de pelo menos dois ou três filmes ou séries famosas que têm a cidade de Nova York como cenário. Gossip Girl, Friends, How I Met Your Mother e Sex and the City, por exemplo, se passam na Big Apple e filmes como King King, Os Caça-Fantasmas, Taxi Driver, O homem aranha 2, O Diabo Veste Prada, Esqueceram de Mim 2, O lobo de Wall Street e tantos outros.

Capital do mundo e cosmopolita