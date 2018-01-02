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Infraestrutura

Retomada e expansão do mercado imobiliário no ES

Havendo um bom modelo de gestão e expertise em urbanismo, é possível alavancar mais o crescimento do setor

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 08:21

Públicado em 

02 jan 2018 às 08:21

Colunista

A população quer morar em bairros planejados com infraestrutura de qualidade e segurança. Mais do que isso, querem os melhores produtos, facilidade e flexibilidade para chegar e sair de casa. Querem qualidade de vida em meio ao caos cotidiano e parcelas baratas que caibam no orçamento.
O mercado local reage como se já soubesse de todo o seu potencial e poder de compra, recebendo bem os novos empreendimentos planejados que vêm surgindo. Colatina, por exemplo, vive uma boa fase de recuperação depois de períodos difíceis por conta da crise hídrica e da tragédia do Rio Doce, que completa dois anos este ano. Áreas verdes, infraestrutura sustentável e recreação estão entre os principais atrativos que mais chamam a atenção dos novos moradores.
Nosso Estado ainda possui um grande potencial de expansão imobiliária. No interior, onde os investimentos federais são ainda menores, existem excelentes oportunidades e áreas para o crescimento ordenado. Havendo um bom modelo de gestão e uma boa expertise em urbanismo, é possível alavancar ainda mais o crescimento do setor.
No cenário econômico, já na terceira alta seguida, o PIB vem ganhando novo fôlego. Soma-se isso às novas linhas de crédito concedidas pelo governo, como o Produlote, redução das taxas de desemprego e juros, e financiamento facilitado. A expansão no mercado corre por todos os lados.
Após um longo período de incertezas, relações entre empresas e clientes voltam a ser positivas e tendem a ficar cada vez mais estreitas pelos próximos anos. É tempo de otimismo e crescimento dos investimentos.
Para os empresários, hora de identificar áreas em potencial e prepará-las da melhor forma, de forma planejada, garantindo a geração de mais renda, empregos e a expansão ordenada das cidades e do Estado como um todo. Para a população, o momento também é mais do que propício para a compra de lotes e imóveis, pois a tendência é de uma maior valorização desses bens nos próximos anos. A estabilidade, enfim, bate à nossa porta novamente.
*O autor é engenheiro civil e empresário do setor de loteamentos
 

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