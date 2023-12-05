Hip-hop dá a batida da transformação no 2° episódio do Papo Residência

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Sinopse: Hip-hop dita as batidas da transformação e da consciência nas comunidades
A rima, a dança, a arte de um cinquentão amado pela juventude. O hip-hop, que completa cinco décadas em 2023, mostra sua força e manda a letra entre os jovens da comunidade. O movimento liberta. É o que contam o idealizador do Coletivo Cultura Bethânia (Viana), Ramon Matheus; o fundador da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira; e o grafiteiro Anderson Moska, no papo com os residentes Gabriel Mazim e Isabelle Oliveira.