Hip-hop dá a batida da transformação no 2° episódio do Papo Residência

Hoje é dia de hip-hop no Papo Residência. Quem assume a apresentação deste segundo episódio da terceira temporada são os residentes Gabriel Mazim e Isabelle Oliveira. E a trilha sonora está perfeita, pois manda a letra e dita a rima com "a força das comunidades", tema deste terceiro ano do podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Até sexta (8), um episódio será lançado por dia com os alunos do programa 2023.