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Podcast dos focas

Hip-hop dá a batida da transformação no 2° episódio do Papo Residência

Dos Estados Unidos para as comunidades capixabas: o gênero cinquentão ganha cada vez mais força entre os jovens. Confira nesta terceira temporada do podcast

Publicado em 

05 dez 2023 às 11:27

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 11:27

Hoje é dia de hip-hop no Papo Residência. Quem assume a apresentação deste segundo episódio da terceira temporada são os residentes Gabriel Mazim e Isabelle Oliveira.  E a trilha sonora está perfeita, pois manda a letra e dita a rima com "a força das comunidades", tema deste terceiro ano do podcast do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Até sexta (8), um episódio será lançado por dia com os alunos do programa 2023.

Aperte o play e ouça agora

Sinopse: Hip-hop dita as batidas da transformação e da consciência nas comunidades

A rima, a dança, a arte de um cinquentão amado pela juventude. O hip-hop, que completa cinco décadas em 2023, mostra sua força e manda a letra entre os jovens da comunidade. O movimento liberta. É o que contam o idealizador do Coletivo Cultura Bethânia (Viana), Ramon Matheus; o fundador da Central das Comunidades, Marcelo Siqueira; e o grafiteiro Anderson Moska, no papo com os residentes Gabriel Mazim e Isabelle Oliveira.

Gabriel Mazin e Isabelle Oliveira no papo residência
 Isabelle Oliveira e Gabriel Mazim comandam o segundo episódio desta temporada do Papo Residência Crédito: Eduardo Fachetti/Rede Gazeta

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