Curso de Residência da Rede Gazeta lança podcast sobre diversidade e inclusão

Para a estreia, entra no ar o episódio zero, mostrando quem é quem na turma da Residência. Já o episódio número um traz os “Dicionários de termos racistas” e ganha as plataformas na data seguinte, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A doutoranda Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, vice-presidente da União dos Negros pela Igualdade (Unegro), e Munah Malek, historiadora, mestre em Ciências Sociais que pesquisa as trajetórias negras, conversam com os residentes sobre o racismo que está na ponta da língua e muitas vezes é percebido. “São termos como criado-mudo, inveja branca e meia-tigela. A origem é racista. Tem um histórico de opressão envolvido”, comentou Heloísa.

O gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, explica a escolha pela diversidade e por esse novo formato de conteúdo trazido para o concurso de Residência. “O consumo de áudio pelos brasileiros é cada vez maior, seja em casa, seja na execução de uma tarefa doméstica, seja no trânsito. Toda hora é hora de ficar mais bem informado. E diversidade é um tema que se tornou ainda mais urgente, sobretudo após o período mais nebuloso da pandemia, quando vimos com tanta nitidez que a intolerância atinge grupos minoritários com ainda mais intensidade. É preciso levantar o assunto não só sob o ponto de vista de gênero ou condição sexual, mas falar abertamente sobre gordofobia, etarismo e outros prismas de diversidade que estão aí, vibrando no dia a dia, mas muita gente prefere fingir não entender”, disse Fachetti