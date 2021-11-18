Curso de Residência da Rede Gazeta lança podcast sobre diversidade e inclusão

Você já ouviu ou leu as expressões do tipo “não sou tuas negas”, “inveja branca” e “samba do crioulo doido”. Parou para pensar sobre elas? Já refletiu sobre quantas pessoas com deficiência foram colegas seus de sala de aula ao longo da vida escolar? Uma, duas, nenhuma? Sabe o significado de cada letra da sigla LGBTQIA+? Pois esses e outros enfoques estão no centro da conversa no podcast “Papo Residência”, que estreia nesta sexta-feira (19), com produção, roteiro e apresentação dos dez participantes da 24ª edição do Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.
Todos os assuntos em destaque envolvem a diversidade, eixo dos sete episódios gravados nesta primeira temporada, que estarão disponíveis no site da Residência, hospedado na página institucional da Rede Gazeta, e nas principais plataformas de áudios digitais.
Para desenvolver o projeto, os “focas”, como são chamados os novos jornalistas, tiveram a orientação da coordenadora do curso, Ana Laura Nahas, e da editora Andreia Pegoretti. “O debate sobre diversidade e inclusão permeia toda a programação do Curso de Residência deste ano. Nosso objetivo é despertar nos residentes a preocupação com um assunto extremamente relevante para a produção jornalística e para a sociedade. O podcast apresenta um pouco da riqueza do assunto e a multiplicidade da própria turma, formada por 10 jovens profissionais de diversos cantos do Brasil e com características e habilidades bastante diferentes”, afirma Ana Laura.
Para a estreia, entra no ar o episódio zero, mostrando quem é quem na turma da Residência. Já o episódio número um traz os “Dicionários de termos racistas” e ganha as plataformas na data seguinte, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A doutoranda Heloísa Ivone da Silva de Carvalho, vice-presidente da União dos Negros pela Igualdade (Unegro), e Munah Malek, historiadora, mestre em Ciências Sociais que pesquisa as trajetórias negras, conversam com os residentes sobre o racismo que está na ponta da língua e muitas vezes é percebido. “São termos como criado-mudo, inveja branca e meia-tigela. A origem é racista. Tem um histórico de opressão envolvido”, comentou Heloísa.
A CADA DIA, UM EPISÓDIO
Os lançamentos dos podcasts serão diários e prosseguem até o dia 25, abordando ainda “A inclusão começa na escola”, “Excluídos do mercado de trabalho”, “Como as políticas inclusivas mudaram o acesso ao mercado de trabalho e o que ainda falta” e “LGBTQIA+ O que cabe nesta sigla”.
O gerente de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti, explica a escolha pela diversidade e por esse novo formato de conteúdo trazido para o concurso de Residência. “O consumo de áudio pelos brasileiros é cada vez maior, seja em casa, seja na execução de uma tarefa doméstica, seja no trânsito. Toda hora é hora de ficar mais bem informado. E diversidade é um tema que se tornou ainda mais urgente, sobretudo após o período mais nebuloso da pandemia, quando vimos com tanta nitidez que a intolerância atinge grupos minoritários com ainda mais intensidade. É preciso levantar o assunto não só sob o ponto de vista de gênero ou condição sexual, mas falar abertamente sobre gordofobia, etarismo e outros prismas de diversidade que estão aí, vibrando no dia a dia, mas muita gente prefere fingir não entender”, disse Fachetti
MARQUE NA AGENDA E OUÇA!
- Sexta, 19/11/2021: Episódio #0 - A diversidade regional e geracional no Curso de Residência
- Sábado, 20/11/2021: Episódio #1 - Dicionário de termos preconceituosos
- Domingo, 21/11/2021: Episódio #2 - A potência da representatividade
- Segunda, 22/11/2021: Episódio #3 - A inclusão começa na escola
- Terça, 23/11/2021: Episódio #4 - Excluídos do mercado de trabalho
- Quarta, 24/11/2021: Episódio #5 - Como as políticas inclusivas mudaram o acesso ao mercado de trabalho e o que ainda falta
- Quinta, 25/11/2021: Episódio #6 - LGBTQIA+ O que cabe nesta sigla quando o assunto é diversidade