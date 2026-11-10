Capixabas brilham e Brasil domina Sul-Americano de Ginástica Rítmica

A ginástica rítima do Espírito Santo desmonstrou sua força internacional. Representando a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil e Age Group, encerrado no último domingo (8), em Medellín, na Colômbia, as atletas capixabas Amanda Manente, Gisely Benevenuto, Lays Jorge e Melissa Varejão voltaram para a casa com a bagagem repleta de medalhas.





O torneio, organizado pela Confederação Sul-Americana de Ginástica (CONSUGI), reuniu grandes potências do continente, como Argentina, Chile, Venezuela e a anfitriã Colômbia. No cômputo geral, o Brasil teve um bom desempenho, somando 20 pódios: 11 de ouro, oito de prata e uma de bronze.