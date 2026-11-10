Capixabas brilham e Brasil domina Sul-Americano de Ginástica Rítmica

A ginástica rítima do Espírito Santo desmonstrou sua força internacional. Representando a Seleção Brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil e Age Group, encerrado no último domingo (8), em Medellín, na Colômbia, as atletas capixabas Amanda Manente, Gisely Benevenuto, Lays Jorge e Melissa Varejão voltaram para a casa com a bagagem repleta de medalhas.
O torneio, organizado pela Confederação Sul-Americana de Ginástica (CONSUGI), reuniu grandes potências do continente, como Argentina, Chile, Venezuela e a anfitriã Colômbia. No cômputo geral, o Brasil teve um bom desempenho, somando 20 pódios: 11 de ouro, oito de prata e uma de bronze.
Sob a orientação da treinadora Gizela Batista, Amanda Manente e Gisely Benevenuto figuraram entre os grandes destaques do campeonato. Amanda subiu ao lugar mais alto do pódio ao conquistar o ouro na final de fita, além de farturar três medalhas de prata em outras provas. Gisely também cravou sua assinatura no topo do continente ao garantir a medalha de ouro na decisão das maças.
Nas categorias de base, a nova geração capixaba manteve alto nível técnico: Lays Jorge, da categoria AC4, conquistou a medalha de ouro na final de fita, ajudando o Brasil a alcançar oito pódios apenas nas disputas individuais. Melissa Varejão também integrou o conjunto juvenil que dominou a competição e garantiu a medalha de ouro.
A boa campanha em solo colombiano confirma o momento especial vivido pela ginástica do Espírito Santo. No mês passado, Amanda Manente e Gisely Benevenuto já haviam protagonizado uma trajetória de sucesso nos Jogos da Juventude, em Foz do Iguaçu (PR), de onde trouxeram seis medalhas.
Com as conquistas em Medellín, as jovens atletas fecham mais um ciclo internacional no topo do pódio, consolidando o estado como um dos grandes celeiros de talentos da ginástica rítmica no país.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.