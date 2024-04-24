Uma das vias mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem deixado moradores assustados com os constantes acidentes. Só nas últimas duas semanas de abril, foram quatro ocorrências envolvendo motocicletas e carros na Rua Samuel Levy, todos no mesmo ponto. Para moradores, um dos principais problemas é o excesso de velocidade.
No local onde os acidentes foram registrados, placas indicam que a velocidade máxima permitida é de 30 km, mas, de acordo com moradores, muitos motoristas não respeitam o limite. “A gente passando a pé ou saindo de carro, eles tão sempre em alta velocidade e a gente tá sempre correndo risco. Hoje em dia a gente não pode nem conversar aqui na rua porque corre o risco de ser atropelado”, relatou a estudante Kary Fernandes, em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.
Para os moradores, a instalação de lombadas amenizaria os problemas. Há cerca de um ano, uma placa indicando a presença do redutor de velocidade até foi colocada no local, mas o equipamento em ainda não foi instalado. “Já protocolei na prefeitura o pedido [...] essa placa já tem mais de um ano que está aí. Eles falaram que vão colocar o quebra-molas, mas só tá na promessa por enquanto”, aponta o contador Osvaldo Vialli.
Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro informou que, inicialmente, foi feito um estudo de viabilidade de execução da instalação do quebra-molas. Porém, de acordo com o município, no decorrer da análise, foi identificado que seria necessária a requalificação de toda a rua. “Um projeto nesse sentido já foi iniciado e aguarda agora a captação de recursos necessários para a execução do trabalho”, informaram por meio de nota.
Trecho de rua de Cachoeiro registra quatro acidentes em duas semanas
Os acidentes
Um dos acidentes foi na noite da última segunda-feira (22) e envolveu um motociclista. Um homem de 36 anos relatou à Polícia Militar que trafegava pela rua quando, próximo a uma loja, se deparou com resíduos de lixo na via. Isso fez com que o veículo deslizasse e tombasse. O motociclista foi socorrido pelo Samu.
Já na noite do dia 13 de abril, um jovem de 19 anos relatou que seguia na Rua Samuel Levy quando perdeu o controle da moto e tombou, sendo socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a vítima segue internada, quebrou o fêmur de uma das pernas e aguarda cirurgia.
No dia 7 do mesmo mês, um homem relatou que conduzia um Corolla quando cochilou ao volante e colidiu em dois veículos estacionados. O motorista também afirmou que ingeriu bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo multado pela recusa.
Um quarto acidente no mesmo local foi registrado por câmeras de monitoramento da região nessa terça-feira (23), mas não houve acionamento da Polícia Militar. Nas imagens, é possível ver que o homem derrapa na pista, mas consegue se levantar por conta própria.
Respeito à sinalização
Procurada, a Polícia Militar informou que faz fiscalizações com objetivo de coibir infrações de trânsito e preservar vidas. “Contudo, apesar das ações realizadas, os condutores precisam respeitar as leis de trânsito e também a sinalização viária, para não colocar a própria vida e a de terceiros em risco. Denúncias podem ser feitas através do Ciodes (190)”, ressaltaram.
*Com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul