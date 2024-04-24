Uma das vias mais movimentadas de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, tem deixado moradores assustados com os constantes acidentes. Só nas últimas duas semanas de abril, foram quatro ocorrências envolvendo motocicletas e carros na Rua Samuel Levy, todos no mesmo ponto. Para moradores, um dos principais problemas é o excesso de velocidade.

No local onde os acidentes foram registrados, placas indicam que a velocidade máxima permitida é de 30 km, mas, de acordo com moradores, muitos motoristas não respeitam o limite. “A gente passando a pé ou saindo de carro, eles tão sempre em alta velocidade e a gente tá sempre correndo risco. Hoje em dia a gente não pode nem conversar aqui na rua porque corre o risco de ser atropelado”, relatou a estudante Kary Fernandes, em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul.

Para os moradores, a instalação de lombadas amenizaria os problemas. Há cerca de um ano, uma placa indicando a presença do redutor de velocidade até foi colocada no local, mas o equipamento em ainda não foi instalado. “Já protocolei na prefeitura o pedido [...] essa placa já tem mais de um ano que está aí. Eles falaram que vão colocar o quebra-molas, mas só tá na promessa por enquanto”, aponta o contador Osvaldo Vialli.

Procurada, a Prefeitura de Cachoeiro informou que, inicialmente, foi feito um estudo de viabilidade de execução da instalação do quebra-molas. Porém, de acordo com o município, no decorrer da análise, foi identificado que seria necessária a requalificação de toda a rua. “Um projeto nesse sentido já foi iniciado e aguarda agora a captação de recursos necessários para a execução do trabalho”, informaram por meio de nota.

Your browser does not support the audio element. Trecho de rua de Cachoeiro registra quatro acidentes em duas semanas

A rua Samuel Levy é conhecida por ligar a rotatória da Ilha da Luz à região central de Cachoeiro Crédito: Carlos Barros

Os acidentes

Um dos acidentes foi na noite da última segunda-feira (22) e envolveu um motociclista. Um homem de 36 anos relatou à Polícia Militar que trafegava pela rua quando, próximo a uma loja, se deparou com resíduos de lixo na via. Isso fez com que o veículo deslizasse e tombasse. O motociclista foi socorrido pelo Samu.

Já na noite do dia 13 de abril, um jovem de 19 anos relatou que seguia na Rua Samuel Levy quando perdeu o controle da moto e tombou, sendo socorrido para o hospital Santa Casa de Misericórdia, em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, a vítima segue internada, quebrou o fêmur de uma das pernas e aguarda cirurgia.

No dia 7 do mesmo mês, um homem relatou que conduzia um Corolla quando cochilou ao volante e colidiu em dois veículos estacionados. O motorista também afirmou que ingeriu bebida alcoólica e se recusou a fazer o teste do bafômetro, sendo multado pela recusa.

Um quarto acidente no mesmo local foi registrado por câmeras de monitoramento da região nessa terça-feira (23), mas não houve acionamento da Polícia Militar. Nas imagens, é possível ver que o homem derrapa na pista, mas consegue se levantar por conta própria.

Respeito à sinalização

Procurada, a Polícia Militar informou que faz fiscalizações com objetivo de coibir infrações de trânsito e preservar vidas. “Contudo, apesar das ações realizadas, os condutores precisam respeitar as leis de trânsito e também a sinalização viária, para não colocar a própria vida e a de terceiros em risco. Denúncias podem ser feitas através do Ciodes (190)”, ressaltaram.