Projeto de vôlei no Sul do ES exporta talentos e sobrevive com doações

A Seleção Cachoeirense de Vôlei surgiu em 2018, com o objetivo de desenvolver o esporte em jovens com escolar, na maior cidade do Sul do estado. Hoje, eles colhem os frutos: cinco atletas de Cachoeiro de Itapemirim foram selecionados para o time da Federação Estadual de Vôlei e a equipe agora se prepara para a final do Campeonato Estadual, que ocorre no próximo domingo (8).

Em Cachoeiro, os treinos acontecem cinco vezes por semana. Todo esse empenho tem feito com que os alunos ultrapassem os limites do município, chegando a times profissionais.

Um exemplo é Felipe Leal, que joga na posição de levantador. Há um ano, ele saiu de Cachoeiro para jogar no time profissional Suzano, em São Paulo. “Não achava que eu iria me tornar o que estou me tornando hoje. Eu nunca esperei por isso. Eu achava que ia jogar vôlei, só que nunca ia jogar profissionalmente. Não fosse o projeto, talvez eu não estaria aqui hoje”, relata.

Apesar das histórias de sucesso, o projeto sobrevive de doações. Matheus Correa, treinador responsável pelo grupo, conta que começou a jogar com a mesma idade dos atletas. Hoje ele é responsável por 80 jovens de 12 a 18 anos, que sonham em viver do esporte, e precisam lutar contra entraves que vão além dos desafios dentro de quadra.

“A nossa estrutura ainda é precária. Nós não temos condições de ter material. Se fizer chuva, a gente não consegue treinar. Com sol, a gente não consegue treinar. O projeto sobrevive com as famílias. São as famílias que nos incentivam e seguram o projeto com os braços”, relata o treinador.

Projeto de vôlei no Sul do ES exporta talentos e sobrevive de doações Crédito: Carlos Barros

Mesmo com as dificuldades, para quem faz parte do grupo e sonha com uma trajetória no vôlei, o aprendizado vai muito além do esporte. “O companheirismo, a educação, o respeito que você tem que ter com o seu treinador, o respeito que você tem que ter com o outro time, tudo isso nós aprendemos”, conta Samuel Pereira.

As equipes da Seleção Cachoeirense de Vôlei sub 16 e 18 jogam, no próximo domingo (8), em Bento Ferreira, em Vitória.