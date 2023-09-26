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Risco de queda

Palmeiras com mais de 20 anos são removidas em Cachoeiro devido a fungos

Remoção foi feita no último fim semana, após o município identificar que a presença de um tipo de fungo poderia comprometer a sustentação das plantas
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 set 2023 às 15:14

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 15:14

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, fez a retirada de 16 palmeiras com risco de queda, na Praça Jerônimo Monteiro, no centro da cidade. As árvores, que já são conhecidas pelo paisagismo da parte central da cidade há mais de 20 anos, foram retiradas após a identificação de um fungo que compromete a sustentação das mesmas.
"Foi identificado, em algumas palmeiras, fungos que comprometem a estrutura e a manutenção delas [...] Hoje o município está preocupado com a segurança da população, então se a gente sabe que existe um comprometimento delas, é necessário fazer a supressão"
Lorena Vasques - Secretária de manutenção e serviços de Cachoeiro
A retirada foi feita no último sábado (23) e domingo (24), em um trabalho conjunto da Secretaria de Meio Ambiente e da Defesa Civil de Cachoeiro. De acordo com a prefeitura, o objetivo é fazer a substituição das palmeiras pela mesma espécie, conhecida como Palmeira-imperial. 
“A equipe da engenharia está fazendo um planejamento de novos plantios, e estamos tentando localizar palmeiras parecidas, do mesmo tamanho, para fazer a substituição e não comprometer tanto esse paisagismo que é belíssimo e tradicional em Cachoeiro”.
No último sábado (23), a secretária informou que a espécie ainda não tinha sido encontrada para substituição. “Até porque são elementos históricos nas cidades, não tá sendo fácil encontrar [...] Se não for possível, nós vamos fazer um projeto de paisagismo aqui, modificando os elementos arbóreos”, ressalta.
Para quem, assim como o morador Valter Freire, passa pelo local todos os dias, as palmeiras fazem toda a diferença na caminhada. “Isso daí enfeita a cidade, traz um clima melhor, dá sombra, enfeita [...] Deixa a cidade muito mais bonita”, ressalta.

Palmeiras de mais de 20 anos são removidas em Cachoeiro após fungos serem identificados

Com informações do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul

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