Onda de furtos e roubos preocupa moradores de São José do Calçado

Moradores e comerciantes de São José do Calçado, na região do Caparaó, estão assutados com a quantidade de roubos e furtos. Foram 15 casos só em maio deste ano. Os casos são investigados pela Polícia Civil, que já identificou alguns autores dos crimes.

Dados da Secretária Estadual de Segurança Pública (Sesp) apontam que em abril foram registrados cinco roubos na cidade. Já no mês de maio foram 15. Um aumento de 200% no número de casos. A violência no mês de maio superou todos os assaltos registrados em São José do Calçado nos quatro primeiros meses do ano, que juntos somam 14 ocorrências.

O comerciante Marciano de Oliveira Silva foi umas das vítimas. “Eu estava indo para cama dormir por volta de 23h30 aí recebo uma ligação do vizinho ao lado que minha loja havia sofrido um ataque e quebrado o vidro. Aí eu cheguei logo para cá e os policiais já estavam aqui de prontidão fazendo as reparações e coletando as informações”, contou.

Marciano e a esposa são comerciantes no município desde 1996. A loja já foi alvo de pequenos furtos, mas esse arrombamento, que aconteceu no último mês assustou o casal, que investiu mais em segurança.

Moradores de São José do Calçado reclamam de insegurança Crédito: Luiz Gonçalves- Tv Gazeta Sul

“A gente não estava esperando ter um gasto extra. Tivemos que instalar grades de proteção porque a loja ia ficar aberta. Se fosse colocar vidraça a loja ia continuar com insegurança do mesmo jeito e tivemos que instalar a grade e tivemos esse gasto aí de uns R$ 6 mil. ” revelou.

Marciano e a esposa não são os únicos que estão sofrendo com essa onda de assaltos na cidade. O comerciante Carlos César Ferreira Nunes também teve a loja arrombada. “Eles quebram uma porta de R$ 1,2 mil para roubar R$ 50. então eles são estão medindo esforços. Infelizmente aconteceu comigo e se nenhuma providencia for tomada pode acontecer com qualquer um”.

O que diz a polícia?

Por meio de nota a Polícia Militar informou que está presente em vários municípios do Caparaó Capixaba onde realiza o patrulhamento 24h e reforça a importância para as denúncias anônimas que são cruciais para as ações, tanto da PM quanto da polícia civil, e podem ser realizadas pelo disque denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar.