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Cachoeiro tem média diária de 6 motoristas multados por uso de celular

Além da penalidade, a Polícia Militar alerta os condutores que dirigir falando ou mexendo no telefone eleva o risco de acidentes de trânsito

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 15:09

Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

06 jul 2023 às 15:09
Cachoeiro tem 6 motoristas multados por dia por dirigir usando celular
Usar o celular enquanto dirige é uma das infrações de trânsito mais cometidas em Cachoeiro Crédito: Filipi Vargas
Na maior cidade do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim, seis motoristas são multados por dia por dirigirem usando celular, conforme dados do Observatório do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran) deste ano. Além da penalidade, a Polícia Militar alerta os condutores sobre o perigo de acidentes no trânsito ao manusear os aparelhos na direção.
Em Cachoeiro, de janeiro a março deste ano, foram 529 multas aplicadas no período, número é menor que no ano passado quando foram contabilizadas 847 infrações — a multa para esta ocorrência é de multa de R$ 293,47.
Apesar da redução da quantidade de infrações gravíssimas, muitos casos de desrespeito às leis de trânsito são vistos na cidade. A infração é cometida por motoristas de carros e até motociclistas, usando o aparelho dentro do capacete.
“É uma infração gravíssima e perda de 7 pontos na carteira habilitação do condutor por manusear, segurar o telefone. O ideal é que se deixe o telefone guardado um console do veículo, sobre o banco e não faça o uso dele de forma alguma”, ressaltou o subtenente da Polícia Militar Ailson.
O mototaxista Tiago Ventura disse que o risco é acabar ferido ou machucar alguém no trânsito por conta da distração. “Ele tira muita atenção da gente, você vai responder uma mensagem, mesmo tem aqui no suporte da moto por um minuto, você pode sair da pista. É muito perigoso. Direção e celular não dá, não combinam de jeito nenhum”, disse o motociclista em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano.

Dados no ES

No Estado, conforme os números do Detran, o cenário é diferente e houve aumento de pessoas multadas usando o celular no trânsito. No primeiro trimestre do ano passado, foram 6.329 infrações registradas. Já em 2023, houve um aumento de 45% nos flagrantes, totalizando 9.204 penalidades aplicadas.

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