Cachoeiro tem média diária de 6 motoristas multados por uso de celular

Usar o celular enquanto dirige é uma das infrações de trânsito mais cometidas em Cachoeiro Crédito: Filipi Vargas

Em Cachoeiro, de janeiro a março deste ano, foram 529 multas aplicadas no período, número é menor que no ano passado quando foram contabilizadas 847 infrações — a multa para esta ocorrência é de multa de R$ 293,47.

Apesar da redução da quantidade de infrações gravíssimas, muitos casos de desrespeito às leis de trânsito são vistos na cidade. A infração é cometida por motoristas de carros e até motociclistas, usando o aparelho dentro do capacete.

“É uma infração gravíssima e perda de 7 pontos na carteira habilitação do condutor por manusear, segurar o telefone. O ideal é que se deixe o telefone guardado um console do veículo, sobre o banco e não faça o uso dele de forma alguma”, ressaltou o subtenente da Polícia Militar Ailson.

O mototaxista Tiago Ventura disse que o risco é acabar ferido ou machucar alguém no trânsito por conta da distração. “Ele tira muita atenção da gente, você vai responder uma mensagem, mesmo tem aqui no suporte da moto por um minuto, você pode sair da pista. É muito perigoso. Direção e celular não dá, não combinam de jeito nenhum”, disse o motociclista em entrevista ao repórter da TV Gazeta Sul, Thomaz Albano.

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