Sustentabilidade é compromisso de marca preferida do público

Indústria da Omo Brasil: a empresa puxou uma grande transformação no segmento, provando que é possível desenvolver produtos de alta performance de forma mais sustentável Crédito: Divulgação/Omo Brasil

Desde os primeiros anos do Recall de Marcas Rede Gazeta, a Omo figura na preferência do público e é uma das marcas mais lembradas pelo consumidor capixaba. Agora, na 30ª edição do prêmio, consolida sua posição no lugar mais alto do pódio, pelo terceiro ano consecutivo, ao conquistar o “Top of Mind.”

A categoria em que é vencedora no Espírito Santo significa que a Omo é a mais lembrada quando o público é questionado sobre qual a marca de produto ou serviço lhe vem primeiro à cabeça.

Mas o sucesso por aqui, e também no país, não a deixa conformada diante das necessidades do consumidor. Ao contrário, a preocupação é permanente para oferecer o melhor produto, sempre atenta também às demandas do mundo atual por sustentabilidade.

Participante do “Futuro Limpo”, programa global da Unilever - empresa detentora da marca - que vai promover, entre outras ações sustentáveis, o fim do uso de substâncias químicas derivadas de combustíveis fósseis até 2030, a Omo fabrica seus produtos com ingredientes biodegradáveis e usa embalagens antigas para produzir novas.

O objetivo da companhia é substituir 100% do carbono derivado dos combustíveis fósseis dos seus produtos de limpeza e lavanderia para o carbono com fontes renováveis ou recicláveis.

Para Gabriela Lairana, gerente de marketing da Omo Brasil, a história de pioneirismo e inovação constante da empresa transformou a marca em referência da categoria.

"O consumidor é a nossa prioridade e está no centro de todas as nossas decisões, por isso, somos incansáveis e nosso compromisso é aliar uma performance imbatível de limpeza e cuidado com as roupas, com mais sustentabilidade" Gabriela Lairana - Gerente de marketing da Omo Brasil

NOVAS TECNOLOGIAS

Ela diz ainda que a Omo é a marca que lidera o segmento através de novas tecnologias, buscando no mercado soluções capazes de reinventar a forma de cuidar do tecido e, ao mesmo tempo, cuidando do meio ambiente.

“Por isso, neste e nos próximos anos, continuaremos nos dedicando incansavelmente para entregar soluções inovadoras e projetos que tragam um impacto positivo para o planeta e para as pessoas”, assegura Gabriela.

A executiva ressalta que a postura da empresa é também um fio condutor de mudanças em outras frentes.

“Nos dedicamos bastante para acelerar a transformação da categoria e aliar alta performance com sustentabilidade, construindo um futuro melhor e mais limpo para todos. Omo puxou uma grande transformação na indústria, provando que é possível desenvolver produtos de alta performance de forma mais sustentável.”

Gabriela Lairana ressalta a preocupação da empresa em promover ações que contribuem para cuidar da família e que ainda cuidam do planeta Crédito: Divulgação/Omo Brasil

Além disso, prossegue Gabriela, a Omo quer usar toda a escala da marca para construir uma corrente para o bem. “Não é sobre o que Omo é sozinha, mas sobre o que essa marca se torna e a responsabilidade que assume por estar presente na maioria dos lares brasileiros.”

No mercado há 60 anos, a Omo conquista o público com seus lançamentos modernos, sustentados em tecnologias inovadoras e antenados com as revoluções nos padrões de consumo e demandas atuais, da preservação ambiental, valor ético e a aproximação constante com os interesses do consumidor.

No auge da pandemia da Covid-19, a Omo lançou o primeiro produto com eficácia cientificamente comprovada contra o novo coronavírus e diversificou seu portfólio de produtos, exatamente para atender aos anseios da sociedade por mais proteção e segurança contra o maior inimigo do momento.

Essa atuação eficaz de resposta às necessidades do consumidor e a mensagem positiva que ela transmite de confiança, esperança em dias melhores e, principalmente, de vitória contra a pior adversidade da história fazem com que a marca assegure a posição de sucesso.