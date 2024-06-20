Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Hotel"

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1º lugar - Ibis

A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.

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2º lugar - Serra Grande

O hotel Quality Suítes Vila Velha, localizado de frente para a Praia da Costa, integra a rede Atlântica, que está presente em vários Estados. Oferece apartamentos de categoria superior, luxo e business class. O local possui piscina, auditório, salas de conferência, entre outras comodidades.

O Hotel Faraoh está localizado no município de Vila Velha. A tranquilidade do local é um de seus maiores atributos, além de estar a cerca de uma quadra da praia de Itaparica.

Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos. O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.