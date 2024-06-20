Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Hotel"

Boa localização, infraestrutura, serviços e custo-benefício estão entre os itens avaliados na hora de escolher um hotel, seja para viagens a passeio, seja a trabalho. Entre o que conta na hora de avaliar esses estabelecimentos, também são valorizados o conforto e a qualidade no atendimento
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Ibis
A Rede de hotéis Ibis faz parte do Grupo Accor, que tem cerca de 3,7 mil estabelecimentos distribuídos por mais de 100 países. Do luxo ao econômico, oferece várias opções para aproveitar a estadia no hotel que faz o seu perfil.
02
2º lugar - Serra Grande
O hotel Quality Suítes Vila Velha, localizado de frente para a Praia da Costa, integra a rede Atlântica, que está presente em vários Estados. Oferece apartamentos de categoria superior, luxo e business class. O local possui piscina, auditório, salas de conferência, entre outras comodidades.
O Hotel Faraoh está localizado no município de Vila Velha. A tranquilidade do local é um de seus maiores atributos, além de estar a cerca de uma quadra da praia de Itaparica.
Localizado em Vitória, o Hotel Senac Ilha do Boi foi inaugurado em 1979 como um hotel-escola, a fim de proporcionar aos alunos do Senac diferentes ambientes de aprendizagem, para praticarem os conhecimentos adquiridos durante os cursos. O estabelecimento busca proporcionar aos clientes experiências únicas, tanto para viajantes de negócios como de lazer. Possui vista privilegiada de Vitória, com apartamentos elegantes, ampla área de lazer, área de eventos e gastronomia diversificada, com restaurante aberto ao público.
Situado no município da Serra, próximo ao Civit e a aproximadamente 9 km do aeroporto de Vitória, o Hotel Serra Grande possui a estrutura para o turismo de negócios e também é conhecido por sua churrascaria, de mesmo nome.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.