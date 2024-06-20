Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Hospital"

Desde consultas eletivas a cirurgias de alto risco, passando pelos atendimentos de urgência e emergência, pacientes que precisam buscar hospitais priorizam locais de confiança, em busca de serviços de excelência, com agilidade e qualidade. E há unidades na Grande Vitoria que estão saem da memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Meridional
A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais, distribuídas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e São Mateus. Oferece atendimento de urgência emergência 24 horas, e diferentes especialidades, além de exames e cirurgias.
02
2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves
O Hospital Unimed Vitória faz parte do Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) – complexo que abrange as unidades próprias da Unimed Vitória, interligadas em uma estrutura que oferta aos clientes uma rede de serviços completa. Atualmente, a unidade hospitalar conta com 184 leitos (129 de internação, 46 de UTI e 9 leitos semi-intensivos), preparada para atender os casos de alta complexidade e oferecendo um serviço completo, integrado e com foco no cuidado.
O Hospital Evangélico de Vila Velha foi inaugurado em 1972, mas sua história teve início em 1956, quando começou a ser idealizado pelas igrejas que compõem a Aebes: Batista, Cristã Evangélica Casa de Oração, Evangélica de Confissão Luterana, Metodista, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Unida. Oferece atendimento multidisciplinar e é referência em urgência e emergência cardiovascular e habilitado em alta complexidades nas especialidades: Cardiovascular, Neurocirurgia, Bariátrica, Oftalmologia, Oncologia e transplantes de rim, córnea, coração, fígado e tecidos.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e, durante a pandemia, tornou-se referência no atendimento a pacientes com Covid-19.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.