Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento “Hospital"

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1º lugar - Meridional

A Rede Meridional começou a atuar no Estado em 2001, ano da inauguração do hospital de mesmo nome, em Cariacica. Depois, expandiu sua atuação e incorporou novas unidades, que hoje somam sete hospitais, distribuídas em Cariacica, Vitória, Vila Velha, Serra e São Mateus. Oferece atendimento de urgência emergência 24 horas, e diferentes especialidades, além de exames e cirurgias.

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2º lugar - Dr. Jayme Santos Neves

O Hospital Unimed Vitória faz parte do Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias) – complexo que abrange as unidades próprias da Unimed Vitória, interligadas em uma estrutura que oferta aos clientes uma rede de serviços completa. Atualmente, a unidade hospitalar conta com 184 leitos (129 de internação, 46 de UTI e 9 leitos semi-intensivos), preparada para atender os casos de alta complexidade e oferecendo um serviço completo, integrado e com foco no cuidado.

O Hospital Evangélico de Vila Velha foi inaugurado em 1972, mas sua história teve início em 1956, quando começou a ser idealizado pelas igrejas que compõem a Aebes: Batista, Cristã Evangélica Casa de Oração, Evangélica de Confissão Luterana, Metodista, Presbiteriana do Brasil e Presbiteriana Unida. Oferece atendimento multidisciplinar e é referência em urgência e emergência cardiovascular e habilitado em alta complexidades nas especialidades: Cardiovascular, Neurocirurgia, Bariátrica, Oftalmologia, Oncologia e transplantes de rim, córnea, coração, fígado e tecidos.