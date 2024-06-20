Recall de Marcas A Gazeta 2024: confira as campeãs no segmento "Chocolate"

Chocolate é uma das categorias de produtos avaliadas no Recall de Marcas Crédito: Freepik

Apreciado por pessoas de todas as idades, o chocolate tornou-se mais que uma sobremesa, é um presente que agrada aos mais diversos perfis de consumidores. Disponível em diferentes formas, como bombons, barras e trufas, tem variações que vão do chocolate ao leite até as opções mais amargas, além de combinar com frutas, castanhas e biscoitos.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Garoto Localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, a Garoto é uma das maiores fábricas de chocolates no mundo. O portfólio da empresa varia entre bombons, tabletes, ovos de páscoa, entre outros. Os maiores sucessos são a caixa amarela de bombons sortidos e os tabletes, além dos chocolates Baton, Serenata de Amor e Talento. 02 2º lugar - Cacau Show Fundada em 1988 por Alexandre Tadeu da Costa, aos 17 anos, a Cacau Show se tornou uma referência em chocolate. A empresa tem origem no bairro Casa Verde, zona Norte de São Paulo. Um dos destaques são as minibarras com diferentes graduações de cacau, além da linha Mais Leite que proporciona uma sensação de derretimento do chocolate em cada mordida. Um dos destaques da marca são as tradicionais trufas. 03 3º lugar - Nestlé A Nestlé é a maior empresa mundial de alimentos e bebidas. O portfólio abrange diversas categorias para os consumidores desfrutarem cada fase da vida e, entre as opções, estão os chocolates.