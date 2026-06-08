Recall de Marcas 2026: veja as campeãs no segmento "Frango"

Versátil e presente em diferentes refeições, o frango pode ser consumido em variados cortes e preparos, desde o almoço do dia a dia até receitas mais elaboradas. E os consumidores têm marcas que são lembradas quando o assunto é qualidade e sabor.
Este foi um dos segmentos avaliados no 34º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada pela Markka, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais presentes na memória dos consumidores do Espírito Santo, em 78 categorias.
Foram entrevistadas 1.600 pessoas, maiores de 16 anos, de forma presencial em pontos de grande fluxo na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha). Para representar a diversidade dos consumidores no Espírito Santo, foram utilizados critérios como idade, gênero, localização geográfica e classe socioeconômica para garantir uma amostra representativa e precisa da população capixaba. Eles responderam qual a primeira marca que vem à mente nos segmentos pesquisados.
Segundo a organização da pesquisa, a metodologia permite avaliar de forma robusta a força de lembrança das marcas na região e acompanhar como elas se conectam com o público e se posicionam na mente do consumidor capixaba.
Empate
No ranking, quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico, com uma diferença menor que dois pontos percentuais. No caso de várias empresas empatadas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Já em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque muitas marcas foram citadas com percentual semelhante ou não tiveram marcas citadas com percentual relevante.
Veja as vencedoras no segmento "Frango" na pesquisa do Recall de Marcas 2026:
1
1º lugar - Kifrango
Sob um rigoroso controle de qualidade, a Kifrango oferece carnes macias e suculentas com sabor e temperos especiais. A marca é da empresa Proteinorte Alimentos S/A, uma das maiores indústrias de alimentos de origem avícola do Estado. Fundada em 1976, conta com um moderno e eficiente parque industrial, em Linhares.
2
2º lugar - Sadia
A empresa teve início no ano de 1944 e oferece mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
2
2º lugar - Uniaves
Com padrão internacional, a Uniaves é uma empresa 100% capixaba, localizada em Castelo, na região Sul do Espírito Santo. Os produtos são comercializados no Brasil e no exterior.