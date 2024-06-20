Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Operadora de Telefonia"

Operadora de telefonia é um dos serviços que está no Recall de Marcas Crédito: Shutterstock

Atualmente, é quase impossível fazer as tarefas do cotidiano sem um celular e um pacote de dados. Da troca de mensagens entre amigos e familiares ao acesso às redes sociais, além de serviços como portais de notícias, aplicativos de transporte e de pedido de comida, bancos e lojas on-line, tudo está na palma da mão. Por isso, as operadoras de telefonia desempenham essencial na conectividade.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Vivo A empresa teve início no mercado de telefonia no ano de 2003. Em 2010, entrou para o grupo Telefônica, um dos maiores do ramo no mundo. Em 2013, lançou o 4G e, em 2016, com a mudança da GVT para Vivo, ampliou a oferta de serviços incluindo telefonia móvel, fixa, internet, HDTV, aplicativos e serviços digitais. 02 2º lugar - Claro A marca começou a atuar no Brasil no ano de 2003. Em 2007, lançou o 3G como pioneira no país. Em 2011, junto à NET e à Embratel, lançou o primeiro produto do mercado que combinava serviços de TV por assinatura, telefone fixo, celular e internet. 03 3º lugar - Oi Em 1998, foi criado o grupo Telemar. A Oi, marca da corporação, teve início em 2002. Oferece serviços de telefonia fixa e móvel, banda larga, TV por assinatura, transmissão de dados e provedor de internet, além de vários outros serviços corporativos e de atacado.