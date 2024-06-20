Recall de Marcas 2024: veja as campeãs no segmento "Instituição de Ensino Médio"

Escolas de ensino médio agregam novas tecnologias para tornar aulas mais dinâmicas Crédito: Shutterstock

O ensino médio vem passado por mudanças, nos últimos anos, focando o preparo e habilidades que vão auxiliar o aluno na escolha da profissão e na conquista de uma vaga no ensino superior. Por isso, é preciso buscar uma instituição de ensino médio que melhor atenda às expectativas da família, com atividades dinâmicas e que ajudem no aprendizado dos adolescente e jovens, agregando novas tecnologias.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - Sesi O Darwin foi criado a partir da associação de um grupo de professores, em meados de 1989. Naquela época, a escola funcionava em imóveis alugados em Vitória e Vila Velha, oferecendo apenas vagas de 3º ano do ensino médio e de pré-vestibular. Atualmente, dispõe de turmas para toda a educação básica, do infantil ao ensino médio, com unidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Aracruz, Colatina e Linhares. O Sesi, que chegou ao Espírito Santo em 1951, é uma entidade de direito privado, criada, mantida e administrada pelos empresários industriais com o objetivo de oferecer educação de excelência voltada para o desenvolvimento pessoal e intelectual dos alunos. O Sesi Escola atende da educação infantil ao novo ensino médio, em uma rede de ensino onde os alunos desenvolvem diversas atividades integradas de esporte, lazer, cultura e educação. 03 3º lugar - Salesiano A Rede Salesiana atua no mercado educacional brasileiro há mais de 120 anos e, hoje, atende cerca de 90 mil jovens e crianças nas 114 escolas parceiras espalhadas em todo o território nacional.