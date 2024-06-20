Recall de Marcas 2024: confira as campeãs no segmento "Escola de Idiomas"

Escolas de idiomas é um dos segmentos avaliados no Recall de Marcas A Gazeta Crédito: Shutterstock

Saber outro idioma tem se tornado uma exigência cada vez maior no mercado de trabalho, ainda mais com as oportunidades de atuar em empresas de outros países, por home office. Para garantir o aprendizado, é preciso escolher uma escola de idiomas que ofereça a metodologia que melhor atenda às necessidades do aluno.

Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).

Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:

01 1º lugar - CCAA O CCAA atua no segmento de ensino de idiomas desde 1961, oferecendo sempre um alto padrão de qualidade. A primeira unidade foi uma pequena sala comercial na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A empresa, fundada por Waldyr Lima, hoje tem alunos em todo o mundo, aprendendo inglês e espanhol. 02 2º lugar - Wizard Em 1950, Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu irmão, que trabalhava no Consulado Americano de São Paulo. Gostou tanto da cidade que resolveu ficar, e começou a lecionar inglês. No ano seguinte, passou a dar aulas na TV Tupi, a primeira emissora da América Latina, e na TV Rio. Em pouco tempo, os negócios prosperaram e Richard decidiu criar seu próprio método, nascendo assim a Fisk. A primeira escola Wizard by Pearson foi aberta em 1987. Mais de 30 anos depois, a instituição é uma das maiores rede ensino de idiomas do mundo, segundo o Geofusion. Além do Brasil, a Wizard possui escolas nos Estados Unidos, Japão, Paraguai e Costa Rica. Oferece cursos de oito idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, chinês e português para estrangeiros.