Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento “Laboratório de Análises Clínicas"

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1º lugar - Pretti

O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são mais de 20 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas.

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2º lugar - Tommasi

O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.

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3º lugar - Cremasco

Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.