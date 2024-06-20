Recall de Marcas 2024: as campeãs no segmento “Laboratório de Análises Clínicas"

Essenciais para auxiliar médicos e pacientes na prevenção e no diagnóstico de doenças, laboratórios de análises clínicas vêm se reinventando, oferecendo serviços como coleta domiciliar e aplicação de vacinas, para dar cada vez mais comodidade ao clientes. A fazer um exame, é preciso buscar locais de confiança, e esses locais não saem da memória dos consumidores.
Este foi um dos segmentos avaliados no 32º Recall de Marcas A Gazeta. A pesquisa foi realizada neste ano pela Markka Consultoria, empresa do Rio de Janeiro especializada nesse tipo de levantamento, e aponta quais marcas estão mais conectadas com os consumidores do Espírito Santo, em 80 segmentos. Foram entrevistadas 1,6 mil pessoas, maiores de 16 anos, na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2024*:
01
1º lugar - Pretti
O Pretti é um laboratório de análises clínicas e medicina laboratorial. Fundado em 1965 pelo farmacêutico-químico Evandro Pretti, a primeira unidade foi instalada no Centro de Vitória. Após 12 anos, deu-se início ao plano de expansão e, atualmente, são mais de 20 unidades, reconhecidas através de premiações e boas práticas.
02
2º lugar - Tommasi
O laboratório Tommasi foi fundado em 1962 pelo farmacêutico Henrique Tommasi Neto. A principal marca do laboratório é o pioneirismo na utilização das mais modernas e seguras técnicas de análises clínicas. Seu lema é oferecer o máximo em qualidade nos exames realizados, além de excelência no atendimento a seus clientes. A empresa tem unidades em Vitória e Vila Velha.
03
3º lugar - Cremasco
Há mais de 40 anos no mercado, o Labortel está sempre à frente nas inovações, buscando tecnologia de ponta para garantir precisão, qualidade e rapidez nos exames realizados. A sede está localizada em Jardim Tropical, na Serra, e tem a área técnica toda integrada e equipada com um dos maiores e melhores aportes tecnológicos em análises clínicas do Estado. As unidades estão distribuídas por Cariacica, Serra e Vila Velha.
O laboratório Cremasco foi fundado em 1978, inicialmente denominado Laboratório Barnard. Empresa familiar, em 1989 passou a se chamar Laboratório Cremasco. A matriz está localizada em Campo Grande, Cariacica, em sede própria. Atualmente, possui em seu corpo clínico médicos patologistas e como laboratório médico passa a designar-se Cremasco Medicina Diagnóstica. Tem unidades em Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra.
*Metodologia: quando há mais de um ganhador em uma posição, é porque houve empate técnico. No caso de várias empresas em primeiro lugar, por exemplo, as demais ficam em terceiro, sendo suprimido o segundo lugar. Em algumas categorias, não há duas ou três posições, porque não tiveram marcas com percentual relevante.