Marca de água vai ampliar operação e expandir negócios

Recentemente, a Água Pedra Azul investiu em uma nova operação industrial, dedicada 100% à produção de galões de 20 litros Crédito: Divulgação

Nascida entre as montanhas do Espírito Santo há mais de 30 anos, a Água Pedra Azul está consolidada no segmento. Ainda assim, a empresa não para de investir e inovar. Para 2024, está nos planos aumentar a produção operacional e, assim, gerar mais empregos na região em que atua. Hoje, são 122 colaboradores na companhia.

Outra perspectiva para o próximo ano é ampliar a participação nos mercados do Rio de Janeiro e do Sul da Bahia. A empresa ainda estuda a implementação de novas embalagens para diferentes produtos de seu portfólio.

Muito recentemente, a Água Pedra Azul também investiu em uma nova operação industrial, dedicada 100% à produção de galões de 20 litros.

“Sempre estamos em busca de ter o que há de mais tecnológico e eficiente em nosso segmento. Além disso, somos focados em inovações de sustentabilidade, um tema altamente difundido dentro da Água Pedra Azul”, ressalta Angela Rambalducci, diretora comercial da marca.

Ainda segundo a gestora, a empresa tem o compromisso com a compensação ambiental, ou seja, investe na cadeia de reciclagem, compensando o impacto da emissão de embalagens e contribuindo para aumentar as taxas de reciclagem do país.

Com indústria em Marechal Floriano, a Água Pedra Azul também sustenta um compromisso com a comunidade local, promovendo a capacitação dos moradores da região e sendo geradora de renda.

O comprometimento com o meio ambiente, com seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros fazem da empresa uma das mais lembradas pelos capixabas, conforme revela o Recall de Marcas A Gazeta, em que a Pedra Azul conquistou o primeiro lugar na categoria “Marca de Água Mineral.”

O reconhecimento, na avaliação de Angela, se dá pela união de conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência.

"Estamos buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a manutenção de um verdadeiro ecossistema de valor. Acreditamos que o reconhecimento seja graças a todas essas frentes que tanto prezamos" Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul

A empresa reforça que a água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988 a marca trabalha com total dedicação e seriedade para cuidar desse recurso tão valioso, e, assim, levar às pessoas uma água pura, leve e segura.

Tradição

Nesses 34 anos de história, a Pedra Azul tornou-se autoridade em água mineral e é líder no Espírito Santo, bem como é referência de qualidade em outras regiões brasileiras onde a empresa opera.

A diretora conta que, além do compromisso com o bem-estar dos capixabas e das comunidades, a empresa realiza ações sociais em parceria com a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci).

“Assim, conseguimos colaborar com todo o ecossistema que nos cerca, pois nosso compromisso vai além de entregar produtos de qualidade. Nós valorizamos e cuidamos das relações com o meio ambiente, sociedade, parceiros, colaboradores e consumidores”, explica.

Estar na memória e fazer parte da vida dos diversos clientes é tarefa que requer atenção e, claro, busca por inovações. A empresa acredita que o segredo da empresa esteja em uma conduta que é a de não se acomodar.