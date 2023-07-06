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Recall de Marcas 2023

Marca de água vai ampliar operação e expandir negócios

Para o próximo ano, a Pedra Azul planeja aumentar a produção e, assim, deverá criar novas vagas de emprego na empresa

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 00:05

Publicado em 

06 jul 2023 às 00:05
Água Pedra Azul
Recentemente, a Água Pedra Azul investiu em uma nova operação industrial, dedicada 100% à produção de galões de 20 litros Crédito: Divulgação
Nascida entre as montanhas do Espírito Santo há mais de 30 anos, a Água Pedra Azul está consolidada no segmento. Ainda assim, a empresa não para de investir e inovar. Para 2024, está nos planos aumentar a produção operacional e, assim, gerar mais empregos na região em que atua. Hoje, são 122 colaboradores na companhia.
Outra perspectiva para o próximo ano é ampliar a participação nos mercados do Rio de Janeiro e do Sul da Bahia. A empresa ainda estuda a implementação de novas embalagens para diferentes produtos de seu portfólio.
Muito recentemente, a Água Pedra Azul também investiu em uma nova operação industrial, dedicada 100% à produção de galões de 20 litros.
“Sempre estamos em busca de ter o que há de mais tecnológico e eficiente em nosso segmento. Além disso, somos focados em inovações de sustentabilidade, um tema altamente difundido dentro da Água Pedra Azul”, ressalta Angela Rambalducci, diretora comercial da marca.
Ainda segundo a gestora, a empresa tem o compromisso com a compensação ambiental, ou seja, investe na cadeia de reciclagem, compensando o impacto da emissão de embalagens e contribuindo para aumentar as taxas de reciclagem do país.
Com indústria em Marechal Floriano, a Água Pedra Azul também sustenta um compromisso com a comunidade local, promovendo a capacitação dos moradores da região e sendo geradora de renda.
O comprometimento com o meio ambiente, com seus colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros fazem da empresa uma das mais lembradas pelos capixabas, conforme revela o Recall de Marcas A Gazeta, em que a Pedra Azul conquistou o primeiro lugar na categoria “Marca de Água Mineral.”
O reconhecimento, na avaliação de Angela, se dá pela união de conhecimento e tecnologia a uma equipe de profissionais de alta competência.
"Estamos buscando sempre o desenvolvimento sustentável e a manutenção de um verdadeiro ecossistema de valor. Acreditamos que o reconhecimento seja graças a todas essas frentes que tanto prezamos"
Angela Rambalducci - Diretora comercial da Água Pedra Azul
A empresa reforça que a água é fonte de vida, saúde e bem-estar. Por isso, desde 1988 a marca trabalha com total dedicação e seriedade para cuidar desse recurso tão valioso, e, assim, levar às pessoas uma água pura, leve e segura.
Tradição
Nesses 34 anos de história, a Pedra Azul tornou-se autoridade em água mineral e é líder no Espírito Santo, bem como é referência de qualidade em outras regiões brasileiras onde a empresa opera.
A diretora conta que, além do compromisso com o bem-estar dos capixabas e das comunidades, a empresa realiza ações sociais em parceria com a Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci).
“Assim, conseguimos colaborar com todo o ecossistema que nos cerca, pois nosso compromisso vai além de entregar produtos de qualidade. Nós valorizamos e cuidamos das relações com o meio ambiente, sociedade, parceiros, colaboradores e consumidores”, explica.
Estar na memória e fazer parte da vida dos diversos clientes é tarefa que requer atenção e, claro, busca por inovações. A empresa acredita que o segredo da empresa esteja em uma conduta que é a de não se acomodar.
Nesse sentido, a Pedra Azul está sempre em busca da qualidade, da consciência ambiental, de novas práticas tecnológicas, sociais e ambientais. Trata-se de um trabalho contínuo.

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