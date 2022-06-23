Drogaria planeja expansão e oferta de novos produtos

Na rede de farmácias Mônica, a preocupação é constante com a qualidade dos manipulados Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica

Mais exigentes nas suas relações de consumo, hoje os clientes preferem as marcas que entregam, além de produtos e serviços de qualidade, satisfação na hora da compra. E até mesmo antes e depois da negociação. Atender com respeito e atenção, tirar todas as possíveis dúvidas, oferecer bons canais de comunicação, garantir preços que façam o cliente economizar, entregar com agilidade e ter uma ampla variedade de produtos à disposição.

E é atuando dessa maneira, com a importante responsabilidade de cuidar da saúde das pessoas há mais de 38 anos, que a Farmácia Mônica conquistou a preferência do consumidor capixaba na categoria “Farmácia de Manipulação”, destacando-se na 30ª edição do Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta.

Ser lembrada pelos consumidores como a melhor do ramo de serviços farmacêuticos de manipulação no Espírito Santo é a resposta do mercado, que mostra que a marca construiu ao longo de quase quatro décadas de atuação um relacionamento de qualidade com seu público, e vem daí o sucesso de suas 26 lojas.

“Atribuímos o reconhecimento recebido aos nossos esforços e à preocupação que temos com a qualidade dos nossos manipulados, o atendimento personalizado ao cliente e a facilidade da compra com entrega rápida. Hoje, o cliente consegue pedir seus medicamentos e produtos manipulados pela central de atendimento ou em qualquer uma das nossas lojas”, explica o diretor-presidente da empresa, Delci Pereira.

PLANOS DE EXPANSÃO

Para o empresário, a marca se destaca no setor justamente por ser uma rede completa, com produtos de manipulação humana, veterinária e drogaria, e ainda com previsão de expansão para produtos de homeopatia.

"Além disso, temos projetos para a abertura de novas lojas no Estado. Nossa expectativa é chegar a 50 lojas até 2030. Assim, atendemos a todas as necessidades do cliente, inclusive com os produtos para seus animais de estimação, em uma farmácia completa. E sempre entregando com muita qualidade, pois nos orgulhamos disso" Delci Pereira - Diretor-presidente da empresa

Em um segmento prioritário para a população, o diretor aponta que o período da pandemia exigiu ainda mais dedicação.

“Com o esforço da nossa equipe, a preocupação da empresa com o nosso time, cuidando uns dos outros, cumprindo todos os protocolos de segurança com rigidez, conseguimos superar essa fase mais difícil da pandemia, entregando um serviço de qualidade. Afinal, nos destacamos como importantes pontos de apoio para a população durante esse período pandêmico”, afirma.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Delci Pereira também se orgulha da Farmácia Mônica ser uma empresa que toma atitudes com responsabilidade social e atua com práticas sustentáveis. O empresário avalia que os valores que norteiam a conduta empresarial da marca também se refletem na resposta do mercado.

Delci Pereira se orgulha das iniciativas da empresa nas áreas social e ambiental Crédito: Divulgação/Farmácia Mônica

“Temos como parte de nossa missão contribuir para o desenvolvimento da sociedade capixaba e oferecer o acesso a produtos de saúde, beleza e bem-estar. Ações como mudar a embalagem de nossos produtos manipulados para recipientes de fonte renovável e a utilização de energia solar em algumas unidades fazem parte do nosso investimento em sustentabilidade”, pontua.

No sentido de responsabilidade social, continua Pereira, a empresa está em busca contínua de parcerias e ações com impacto na qualidade de vida dos capixabas, como a ação solidária realizada com o Hospital Evangélico para o qual foram destinados R$ 60 mil para a construção da Unidade de Alta Complexidade Oncológica.