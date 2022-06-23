Do primeiro atendimento à entrega, rede de lojas  fideliza público

Unidade em Cariacica da Distriferro, empresa vencedora do Recall de Marcas em seu segmento Crédito: Divulgação

Fornecedora de serviços e produtos para a construção civil como vergalhões, colunas prontas, pregos, malhas, telhas, tubos, chapas de aço e acessórios, entre outras ferragens, a Distriferro aposta no comprometimento com a qualidade e no empenho para atender clientes e parceiros com presteza. A empresa, aliás, chegou até a fornecer peças para a construção de um dos estádios da Copa do Mundo de Futebol de 2014, realizada no Brasil.

É justamente por causa desses esforços que, segundo o fundador Alexandre Alves Barbosa, o empreendimento conquistou o primeiro lugar na categoria “Loja de Ferragens” do 30º Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta. Questionado sobre o que permite o negócio, com sede em Vila Velha, na Grande Vitória, a permanecer na liderança em um mercado varejista com ampla concorrência, Barbosa responde prontamente: “Procuramos honrar todos os nossos compromissos. Prometemos o que podemos cumprir. Isso gera credibilidade”.

Ele acrescenta: “Conquistar o primeiro lugar no Prêmio Recall de Marcas Rede Gazeta mais uma vez é muito importante para a nossa empresa. Sabemos do peso e da credibilidade desta vitória para a marca Distriferro. É uma prova de que a nossa proposta para o mercado está sendo reconhecida”.

Ao longo dos últimos 28 anos, a Distriferro tornou-se referência também em corte e dobras de chapas para as mais variadas aplicações e projetos. Fundada em 1994, passou de um pequeno negócio para uma organização que, hoje, tem sua sede com mais de 7 mil metros quadrados, contando ainda com lojas em Cariacica e Serra, empregando aproximadamente 100 colaboradores.

Alexandre Alves Barbosa, fundador da Distriferro, investe em equipe capacitada e produtos qualificados Crédito: Divulgação

“Do ponto de vista econômico, entendemos que essa crescente geração de empregos é uma evidência da importância socioeconômica da Distriferro para o Espírito Santo. Isso é muito satisfatório. Já o tempo de mercado é uma comprovação de que o trabalho está sendo realizado com seriedade. A vantagem é que, quando o nosso cliente decide fazer uma compra, sente confiança de que suas necessidades e expectativas serão realizadas. Temos um grande número de clientes que se tornaram nossos parceiros”, destaca.

A Distriferro atua com foco no mercado varejista, atendendo a pequenas metalúrgicas, pedreiros de pequenas obras e construtoras. Outro diferencial apontado pela equipe no contato com os clientes é o tempo de entrega. A logística eficiente garante que produtos comprados até as 10 horas sejam entregues no mesmo dia. Além disso, a Distriferro oferece a possibilidade para o cliente realizar o pagamento no ato da entrega nos municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra. Ambos os benefícios só não valem para produtos sob medida.

ADAPTAÇÃO

O enfrentamento às dificuldades geradas pela pandemia de Covid-19 também foi um grande desafio para a Distriferro. “Tentamos ao máximo nos adequar à situação. Estabelecemos uma comunicação direta com os clientes, adaptamos o horário de atendimento e melhoramos ainda mais a logística de entrega dos produtos”, lembra Barbosa.

E como aprendizado, acrescenta, ficou claro que é possível vencer as dificuldades com determinação “ao não medir esforços para cumprir os compromissos com os clientes, fornecedores e colaboradores”.

Com relação ao futuro, o principal desafio da empresa é continuar vencendo as dificuldades que o mercado oferece, mantendo a qualidade dos produtos e serviços. “Estamos atentos ao crescimento do e-commerce e pretendemos aprimorar nossa atuação nesse segmento.