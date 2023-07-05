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Recall de Marcas 2023

Construtora já entregou mais de 10 mil chaves de imóveis no ES

Com 15 anos de atividades no Estado, MRV investiu cifras acima de R$ 40 milhões em urbanização. Empresa prepara lançamento na Serra

Publicado em 05 de Julho de 2023 às 00:05

Publicado em 

05 jul 2023 às 00:05
Sede da MRV
MRV tem como um dos focos a construção de projetos em regiões metropolitanas Crédito: Divulgação
Comprar uma casa própria requer muito estudo e planejamento. Afinal, estão envolvidos nesse jogo o sonho de muitos brasileiros e um dos principais negócios que se estabelece na vida. Tipologia e localização são fatores quase sempre decisivos, mas, tão importante quanto isso, é escolher uma construtora de confiança.
A MRV, a marca mais lembrada no Recall de Marcas A Gazeta nesse segmento, é uma das referências do mercado imobiliário. Em 43 anos de atividade, já vendeu mais de 500 mil unidades.
Presente no Espírito Santo há 15 anos, a empresa já entregou mais de 10 mil chaves de imóveis no Estado e investiu valor superior a R$ 40 milhões em urbanização, por meio de obras de contrapartidas, informa a diretora comercial da MRV, Viviane Matos Sieiro.
"Nossa força está na capacidade do negócio de prover acesso à moradia. Sabemos que essa é a nossa principal vocação, mas vamos além, contribuindo para a realização do sonho da casa própria e executando projetos inovadores que proporcionam o bem-estar e a satisfação de nossos clientes, além de valorizar e beneficiar a vizinhança dos empreendimentos."
Viviane Matos Sieiro - Diretora comercial da MRV
Viviane Matos Sieiro. diretora comercial da MRV
Viviane Matos Sieiro detalha missão da MRV como empresa Crédito: Divulgação
É por isso que, nos últimos anos, a MRV vem diversificando a linha de negócios e produtos, com o objetivo de atender à crescente demanda do mercado imobiliário residencial, principalmente, porque, de acordo com a diretora comercial, hoje o consumidor está cada vez mais seletivo, e “a fidelização dos nossos clientes se dá pela força alcançada pela marca e pela qualidade dos produtos que oferecemos”.

Soluções habitacionais

Entre as principais iniciativas da construtora, está a MRV&CO, uma plataforma de soluções habitacionais completa. Viviane Matos Sieiro explica que é possível adquirir apartamentos, por meio da “MRV” e da “Sensia”; comprar um terreno em loteamentos, por intermédio da “Urba”; alugar um imóvel, com a “Luggo”, no Brasil, ou com a “Resia”, nos EUA; e até mesmo manter o relacionamento com o cliente, a partir do acesso ao “Mundo da Casa”.
“São soluções que, hoje, impactam um a cada 150 brasileiros, além de centenas de famílias no exterior. Na MRV&CO, construímos um jeito de agir e trabalhar que tem como maior indicador de sucesso a nossa capacidade de acolher os sonhos de clientes e transformá-los em realidade”, pontua.

Lançamento na Serra

Para os próximos meses, ainda neste ano, a companhia prepara o lançamento de mais um empreendimento na Serra, o Parque Viva la Serra, que terá nove blocos e 144 unidades. Além disso, a construtora vai continuar investindo nas regiões metropolitanas e, recentemente, lançou o Vista dos Montes, em Cariacica, composto por 460 unidades.
Projeto do Condomínio Vila La Serra, da MRV
Projeto do Condomínio Vila la Serra, da MRV Crédito: Divulgação
Na prévia operacional divulgada em abril, de acordo com a diretora comercial, a construtora teve o seu melhor primeiro trimestre de vendas líquidas da história, acumulando um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,8 bilhão e 8.255 unidades comercializadas.
Tal desempenho representou um crescimento de 21% em relação ao quarto trimestre de 2022 e de 20% no comparativo com o mesmo período do ano anterior.
“É um orgulho sermos reconhecidos pelo público, pois assim acreditamos que estamos no caminho certo. É a prova de que, com um trabalho ético e comprometido com o cliente, colaborando com a sociedade, podemos nos fortalecer e mantermos como referência para o mercado”, completa Viviane.

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